Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины

Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины

Еще один ребенок воссоединится с близкими в России, пять детей вернутся к семьям на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T18:10

2026-02-12T18:10

2026-02-12T18:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Еще один ребенок воссоединится с близкими в России, пять детей вернутся к семьям на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за помощь по воссоединению детей с родственниками.Один ребенок возвращается в Россию. Четыре мальчика и одна девочка в возрасте от 4 до 15 лет воссоединятся со своими семьями на Украине, уточнила Львова-Белова.Истории разные – один мальчик жил с дедушкой, а после его смерти захотел переехать к маме на Украину. Другой ребенок после смерти мамы жил с бабушкой и дедушкой, мальчик хотел жить с родным дядей на Украине, тот оформил опеку. Ребенка сопровождает дедушка. Еще трое детей жили в учреждении, они воссоединятся с мамами на Украине, рассказала уполномоченный.И подчеркнула, что помогают в этом процессе при наличии обращения родителя или иного близкого родственника, имеющего соответствующие правовые основания, с учетом мнения несовершеннолетних и обстоятельств ситуации.Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями. И отметила, что благодаря координации Мелании Трамп удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

