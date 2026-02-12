Рейтинг@Mail.ru
Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины
Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины
Еще один ребенок воссоединится с близкими в России, пять детей вернутся к семьям на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T18:10
2026-02-12T18:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Еще один ребенок воссоединится с близкими в России, пять детей вернутся к семьям на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за помощь по воссоединению детей с родственниками.Один ребенок возвращается в Россию. Четыре мальчика и одна девочка в возрасте от 4 до 15 лет воссоединятся со своими семьями на Украине, уточнила Львова-Белова.Истории разные – один мальчик жил с дедушкой, а после его смерти захотел переехать к маме на Украину. Другой ребенок после смерти мамы жил с бабушкой и дедушкой, мальчик хотел жить с родным дядей на Украине, тот оформил опеку. Ребенка сопровождает дедушка. Еще трое детей жили в учреждении, они воссоединятся с мамами на Украине, рассказала уполномоченный.И подчеркнула, что помогают в этом процессе при наличии обращения родителя или иного близкого родственника, имеющего соответствующие правовые основания, с учетом мнения несовершеннолетних и обстоятельств ситуации.Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями. И отметила, что благодаря координации Мелании Трамп удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем.
Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины

Еще один ребенок воссоединится с близкими в России и пять детей вернутся на Украину

18:10 12.02.2026 (обновлено: 18:23 12.02.2026)
 
© ТГ-канал Мария Львова-БеловаВоссоединение ребенка с семьей в России и пяти детей с близкими на Украине
Воссоединение ребенка с семьей в России и пяти детей с близкими на Украине
© ТГ-канал Мария Львова-Белова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Еще один ребенок воссоединится с близкими в России, пять детей вернутся к семьям на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за помощь по воссоединению детей с родственниками.
"Помогаем в воссоединении одного ребенка с семьей в России и пяти детей с близкими на Украине. Продолжаем по поручению Президента России Владимира Путина работу по воссоединению детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах", – написала уполномоченный в своем Telegram-канале.
Один ребенок возвращается в Россию. Четыре мальчика и одна девочка в возрасте от 4 до 15 лет воссоединятся со своими семьями на Украине, уточнила Львова-Белова.
Истории разные – один мальчик жил с дедушкой, а после его смерти захотел переехать к маме на Украину. Другой ребенок после смерти мамы жил с бабушкой и дедушкой, мальчик хотел жить с родным дядей на Украине, тот оформил опеку. Ребенка сопровождает дедушка. Еще трое детей жили в учреждении, они воссоединятся с мамами на Украине, рассказала уполномоченный.
И подчеркнула, что помогают в этом процессе при наличии обращения родителя или иного близкого родственника, имеющего соответствующие правовые основания, с учетом мнения несовершеннолетних и обстоятельств ситуации.
Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями. И отметила, что благодаря координации Мелании Трамп удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем.
"Всего при нашей поддержке с родственниками в России воссоединились 30 детей из 22 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах – 134 ребенка из 108 семей", – также сообщила уполномоченный.
Лента новостейМолния