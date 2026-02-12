https://crimea.ria.ru/20260212/esche-odnogo-rebenka-vernuli-v-rossiyu-s-ukrainy-1153160901.html
Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины
Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины
Еще один ребенок воссоединится с близкими в России, пять детей вернутся к семьям на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T18:10
2026-02-12T18:10
2026-02-12T18:23
новости
россия
дети
мария львова-белова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153161524_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_80f4611e2e38bec76650a31ddf821577.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Еще один ребенок воссоединится с близкими в России, пять детей вернутся к семьям на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за помощь по воссоединению детей с родственниками.Один ребенок возвращается в Россию. Четыре мальчика и одна девочка в возрасте от 4 до 15 лет воссоединятся со своими семьями на Украине, уточнила Львова-Белова.Истории разные – один мальчик жил с дедушкой, а после его смерти захотел переехать к маме на Украину. Другой ребенок после смерти мамы жил с бабушкой и дедушкой, мальчик хотел жить с родным дядей на Украине, тот оформил опеку. Ребенка сопровождает дедушка. Еще трое детей жили в учреждении, они воссоединятся с мамами на Украине, рассказала уполномоченный.И подчеркнула, что помогают в этом процессе при наличии обращения родителя или иного близкого родственника, имеющего соответствующие правовые основания, с учетом мнения несовершеннолетних и обстоятельств ситуации.Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями. И отметила, что благодаря координации Мелании Трамп удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153161524_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c92cb9e011928a31a6186c9e54f7e042.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россия, дети, мария львова-белова, украина
Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины
Еще один ребенок воссоединится с близкими в России и пять детей вернутся на Украину
18:10 12.02.2026 (обновлено: 18:23 12.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Еще один ребенок воссоединится с близкими в России, пять детей вернутся к семьям на Украине, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за помощь по воссоединению детей с родственниками.
"Помогаем в воссоединении одного ребенка с семьей в России и пяти детей с близкими на Украине. Продолжаем по поручению Президента России Владимира Путина работу по воссоединению детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах", – написала уполномоченный в своем Telegram-канале.
Один ребенок возвращается в Россию. Четыре мальчика и одна девочка в возрасте от 4 до 15 лет воссоединятся со своими семьями на Украине, уточнила Львова-Белова.
Истории разные – один мальчик жил с дедушкой, а после его смерти захотел переехать к маме на Украину. Другой ребенок после смерти мамы жил с бабушкой и дедушкой, мальчик хотел жить с родным дядей на Украине, тот оформил опеку. Ребенка сопровождает дедушка. Еще трое детей жили в учреждении, они воссоединятся с мамами на Украине, рассказала уполномоченный.
И подчеркнула, что помогают в этом процессе при наличии обращения родителя или иного близкого родственника, имеющего соответствующие правовые основания, с учетом мнения несовершеннолетних и обстоятельств ситуации.
Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями. И отметила, что благодаря координации Мелании Трамп удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем.
"Всего при нашей поддержке с родственниками в России воссоединились 30 детей из 22 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах – 134 ребенка из 108 семей", – также сообщила уполномоченный.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.