СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. На Украине число только официально зафиксированных нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) увеличилась в 70 раз, в действительности таких случаев гораздо больше. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Постоянного совета организации. Текст выступления дипломата опубликован на сайте постпредства.По его словам, несложно предположить, с каким настроением попадают на фронт те украинцы, кого мобилизовали таким способом. Дипломат в этой связи уточнил, что по официальным данным число дезертиров в ВСУ превысило 300 тысяч человек."Еще раз повторю – это данные украинских официальных источников, поэтому реальные цифры значительно выше. И только узурпировавший власть просроченный киевский князек пытается не замечать, что его страна катится к полному военному, экономическому и социальному краху", – отметил Полянский.В конце прошлого года депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уличная мобилизация на Украине: в Харькове мужчина изрезал военкомов Почти половина украинцев хочет ухода Зеленского - опрос В одесском ТЦК прогремел взрыв – есть жертвы

