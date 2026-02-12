Рейтинг@Mail.ru
Число нападений на украинских военкомов увеличилось в 70 раз
Число нападений на украинских военкомов увеличилось в 70 раз
Число нападений на украинских военкомов увеличилось в 70 раз - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Число нападений на украинских военкомов увеличилось в 70 раз
На Украине число только официально зафиксированных нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) увеличилась в 70... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. На Украине число только официально зафиксированных нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) увеличилась в 70 раз, в действительности таких случаев гораздо больше. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Постоянного совета организации. Текст выступления дипломата опубликован на сайте постпредства.По его словам, несложно предположить, с каким настроением попадают на фронт те украинцы, кого мобилизовали таким способом. Дипломат в этой связи уточнил, что по официальным данным число дезертиров в ВСУ превысило 300 тысяч человек."Еще раз повторю – это данные украинских официальных источников, поэтому реальные цифры значительно выше. И только узурпировавший власть просроченный киевский князек пытается не замечать, что его страна катится к полному военному, экономическому и социальному краху", – отметил Полянский.В конце прошлого года депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.
Число нападений на украинских военкомов увеличилось в 70 раз

На Украине число нападений на военкомов увеличилось в 70 раз – постпред России при ОБСЕ

17:12 12.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. На Украине число только официально зафиксированных нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) увеличилась в 70 раз, в действительности таких случаев гораздо больше. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Постоянного совета организации. Текст выступления дипломата опубликован на сайте постпредства.
"Число только официально зафиксированных случаев нападения на военкомов, которых на Украине открыто и повсеместно называют полицаями как в свое время фашистских карателей, увеличилось в 70 раз. На деле же ситуация значительно хуже", – сказал Полянский.
По его словам, несложно предположить, с каким настроением попадают на фронт те украинцы, кого мобилизовали таким способом. Дипломат в этой связи уточнил, что по официальным данным число дезертиров в ВСУ превысило 300 тысяч человек.
"Еще раз повторю – это данные украинских официальных источников, поэтому реальные цифры значительно выше. И только узурпировавший власть просроченный киевский князек пытается не замечать, что его страна катится к полному военному, экономическому и социальному краху", – отметил Полянский.
В конце прошлого года депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.
