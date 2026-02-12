https://crimea.ria.ru/20260212/rasstrelyavshego-lyudey-v-tekhnikume-anapy-podrostka-arestovali-1153161824.html

Суд избрал меру пресечения анапскому стрелку

Суд избрал меру пресечения анапскому стрелку

Подростка, который расстрелял людей в техникуме Анапы, заключили под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. РИА Новости Крым, 12.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Подростка, который расстрелял людей в техникуме Анапы, заключили под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Также избрана мера пресечения фигуранту дела о стрельбе – судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 1 месяц 29 суток, то есть до 11 апреля включительно.Обвиняемые являются несовершеннолетними, поэтому судебные заседания проходили в закрытом режиме.Ранее в четверг стало известно, что задержан соучастник студента, обвиняемого в нападении на индустриальный техникум Анапы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.Накануне в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали.Семья погибшего охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

