Суд избрал меру пресечения анапскому стрелку - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Суд избрал меру пресечения анапскому стрелку
Суд избрал меру пресечения анапскому стрелку - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Суд избрал меру пресечения анапскому стрелку
Подростка, который расстрелял людей в техникуме Анапы, заключили под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T18:31
2026-02-12T18:48
новости
анапа
убийство
стрельба
суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Подростка, который расстрелял людей в техникуме Анапы, заключили под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Также избрана мера пресечения фигуранту дела о стрельбе – судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 1 месяц 29 суток, то есть до 11 апреля включительно.Обвиняемые являются несовершеннолетними, поэтому судебные заседания проходили в закрытом режиме.Ранее в четверг стало известно, что задержан соучастник студента, обвиняемого в нападении на индустриальный техникум Анапы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.Накануне в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали.Семья погибшего охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
анапа
новости, анапа, убийство, стрельба, суд
Суд избрал меру пресечения анапскому стрелку

Расстрелявшего людей в техникуме Анапы подростка заключили под стражу

18:31 12.02.2026 (обновлено: 18:48 12.02.2026)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Подростка, который расстрелял людей в техникуме Анапы, заключили под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"По решению суда фигурант заключен под стражу. Срок меры – 2 месяца, то есть до 11.04.2026 г. включительно", – сказано в сообщении.

Также избрана мера пресечения фигуранту дела о стрельбе – судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 1 месяц 29 суток, то есть до 11 апреля включительно.
Обвиняемые являются несовершеннолетними, поэтому судебные заседания проходили в закрытом режиме.
Ранее в четверг стало известно, что задержан соучастник студента, обвиняемого в нападении на индустриальный техникум Анапы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Накануне в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали.
Семья погибшего охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
