Рейтинг@Mail.ru
Шестиклассник готовил теракт в Сочи - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260212/shestiklassnik-gotovil-terakt-v-sochi-1153157779.html
Шестиклассник готовил теракт в Сочи
Шестиклассник готовил теракт в Сочи - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Шестиклассник готовил теракт в Сочи
Шестиклассник одной из школ в Сочи готовил теракт против учеников. Детали процесса он обсуждал с единомышленниками в группе в Telegram. Подростка поместили в... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T17:04
2026-02-12T17:08
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Шестиклассник одной из школ в Сочи готовил теракт против учеников. Детали процесса он обсуждал с единомышленниками в группе в Telegram. Подростка поместили в центр для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.По информации следствия, примерно с января 2026 года ученик шестого класса начал подготовку к совершению террористического акта на территории школы, в которой он обучался.Специалисты уточнили, что подросток думал, что совершение теракта поможет решить его проблемы с одноклассниками. О том, что действия, которые он намеревался совершить, являются преступлением и он понесет уголовную ответственность, шестикласснику известно не было.Рассмотрев материалы, суд решил поместить несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по Краснодарскому краю на срок до 30 суток. Решение подлежит немедленному исполнению.12 февраля днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали.10 февраля стало известно, что в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся, с которым у него сложились личные неприязненные отношения.Также в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВДШкольник умер после урока физкультуры в ЕкатеринбургеВ Симферополе посетители избили работника кафе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости
Шестиклассник готовил теракт в Сочи

Шестиклассник готовил теракт в Сочи – школьника отправили в центр для несовершеннолетних

17:04 12.02.2026 (обновлено: 17:08 12.02.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Шестиклассник одной из школ в Сочи готовил теракт против учеников. Детали процесса он обсуждал с единомышленниками в группе в Telegram. Подростка поместили в центр для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По информации следствия, примерно с января 2026 года ученик шестого класса начал подготовку к совершению террористического акта на территории школы, в которой он обучался.
"Процесс подготовки и способ совершения теракта подросток обсуждал со своими единомышленниками в группе в Telegram, где размещались видеозаписи совершения подобных преступлений, а также давались советы и рекомендации", – сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что подросток думал, что совершение теракта поможет решить его проблемы с одноклассниками. О том, что действия, которые он намеревался совершить, являются преступлением и он понесет уголовную ответственность, шестикласснику известно не было.
Рассмотрев материалы, суд решил поместить несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по Краснодарскому краю на срок до 30 суток. Решение подлежит немедленному исполнению.
12 февраля днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали.
10 февраля стало известно, что в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся, с которым у него сложились личные неприязненные отношения.
Также в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.
4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.
3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВД
Школьник умер после урока физкультуры в Екатеринбурге
В Симферополе посетители избили работника кафе
 
Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18Три человека пострадали в ДТП под Симферополем
18:10Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины
17:55Россияне выбирают Крым для романтических путешествий
17:44ВТБ фиксирует рост спроса бизнеса на цифровое делегирование
17:37В Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми
17:27Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке
17:12Число нападений на украинских военкомов увеличилось в 70 раз
17:04Шестиклассник готовил теракт в Сочи
16:52Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ
16:28РФ рассматривает возможность запуска поездов в Грузию через Абхазию
16:16Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика – когда завершат
16:06Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
15:56Бахчисарайский район частично обесточен
15:50За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан
15:42Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для армии России
15:36Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова
15:22Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года
15:13Дороги Крыма очищают от зимней соли
14:53Красный таран: как корабли США были изгнаны из Черного моря
14:39Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из Днепра
Лента новостейМолния