Шестиклассник готовил теракт в Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Шестиклассник одной из школ в Сочи готовил теракт против учеников. Детали процесса он обсуждал с единомышленниками в группе в Telegram. Подростка поместили в центр для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.По информации следствия, примерно с января 2026 года ученик шестого класса начал подготовку к совершению террористического акта на территории школы, в которой он обучался.Специалисты уточнили, что подросток думал, что совершение теракта поможет решить его проблемы с одноклассниками. О том, что действия, которые он намеревался совершить, являются преступлением и он понесет уголовную ответственность, шестикласснику известно не было.Рассмотрев материалы, суд решил поместить несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по Краснодарскому краю на срок до 30 суток. Решение подлежит немедленному исполнению.12 февраля днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали.10 февраля стало известно, что в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся, с которым у него сложились личные неприязненные отношения.Также в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВДШкольник умер после урока физкультуры в ЕкатеринбургеВ Симферополе посетители избили работника кафе

