Шестиклассник готовил теракт в Сочи
Шестиклассник готовил теракт в Сочи - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Шестиклассник готовил теракт в Сочи
Шестиклассник одной из школ в Сочи готовил теракт против учеников. Детали процесса он обсуждал с единомышленниками в группе в Telegram. Подростка поместили в... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T17:04
2026-02-12T17:04
2026-02-12T17:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Шестиклассник одной из школ в Сочи готовил теракт против учеников. Детали процесса он обсуждал с единомышленниками в группе в Telegram. Подростка поместили в центр для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.По информации следствия, примерно с января 2026 года ученик шестого класса начал подготовку к совершению террористического акта на территории школы, в которой он обучался.Специалисты уточнили, что подросток думал, что совершение теракта поможет решить его проблемы с одноклассниками. О том, что действия, которые он намеревался совершить, являются преступлением и он понесет уголовную ответственность, шестикласснику известно не было.Рассмотрев материалы, суд решил поместить несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по Краснодарскому краю на срок до 30 суток. Решение подлежит немедленному исполнению.12 февраля днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали.10 февраля стало известно, что в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся, с которым у него сложились личные неприязненные отношения.Также в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся.3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Удмуртии рецидивист пытался устроить теракт в отделе МВДШкольник умер после урока физкультуры в ЕкатеринбургеВ Симферополе посетители избили работника кафе
Шестиклассник готовил теракт в Сочи
Шестиклассник готовил теракт в Сочи – школьника отправили в центр для несовершеннолетних
17:04 12.02.2026 (обновлено: 17:08 12.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Шестиклассник одной из школ в Сочи готовил теракт против учеников. Детали процесса он обсуждал с единомышленниками в группе в Telegram. Подростка поместили в центр для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По информации следствия, примерно с января 2026 года ученик шестого класса начал подготовку к совершению террористического акта на территории школы, в которой он обучался.
"Процесс подготовки и способ совершения теракта подросток обсуждал со своими единомышленниками в группе в Telegram, где размещались видеозаписи совершения подобных преступлений, а также давались советы и рекомендации", – сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что подросток думал, что совершение теракта поможет решить его проблемы с одноклассниками. О том, что действия, которые он намеревался совершить, являются преступлением и он понесет уголовную ответственность, шестикласснику известно не было.
Рассмотрев материалы, суд решил поместить несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по Краснодарскому краю на срок до 30 суток. Решение подлежит немедленному исполнению.
12 февраля днем в Анапе 17-летний студент открыл стрельбу
в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения
. Злоумышленника задержали.
10 февраля стало известно, что в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет
, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся, с которым у него сложились личные неприязненные отношения.
Также в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя
. Педагог госпитализирован. Ученик задержан. Сотрудники прокуратуры принимают необходимые процессуальные меры для выяснения обстоятельств и причин инцидента.
4 февраля в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку
и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП были госпитализированы пять учащихся
.
3 февраля в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом
свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу
из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт
в учебном заведении.
Читайте также на РИА Новости Крым: