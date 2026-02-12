Рейтинг@Mail.ru
Три человека пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Три человека пострадали в ДТП под Симферополем
Три человека пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Три человека пострадали в ДТП под Симферополем
Три человека пострадали в ДТП в Сифмеропольском районе, один из них - несовершеннолетний. Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T18:18
2026-02-12T18:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в ДТП в Сифмеропольском районе, один из них - несовершеннолетний. Об этом сообщает МВД по РК."По предварительным данным, около 14:30, водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ‑2115", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Дэу Сенс" который ехал в попутном направлении и начал совершать поворот налево. За рулем иномарки находился водитель 1989 года рождения", - говорится в сообщении.В результате аварии оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения, находившийся в отечественном авто, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферопольский район
крым
Новости
дтп, дтп в крыму и севастополе, симферопольский район, происшествия, гаи, мвд по республике крым, новости крыма, крым
Три человека пострадали в ДТП под Симферополем

Три человека пострадали в ДТП под Симферополем - МВД

18:18 12.02.2026
 
ДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в ДТП в Сифмеропольском районе, один из них - несовершеннолетний. Об этом сообщает МВД по РК.
"По предварительным данным, около 14:30, водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ‑2115", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Дэу Сенс" который ехал в попутном направлении и начал совершать поворот налево. За рулем иномарки находился водитель 1989 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате аварии оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения, находившийся в отечественном авто, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
