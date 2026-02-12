https://crimea.ria.ru/20260212/tri-cheloveka-postradali-v-dtp-pod-simferopolem-1153161100.html

Три человека пострадали в ДТП под Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в ДТП в Сифмеропольском районе, один из них - несовершеннолетний. Об этом сообщает МВД по РК."По предварительным данным, около 14:30, водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ‑2115", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Дэу Сенс" который ехал в попутном направлении и начал совершать поворот налево. За рулем иномарки находился водитель 1989 года рождения", - говорится в сообщении.В результате аварии оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения, находившийся в отечественном авто, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, добавили в ведомстве.В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

