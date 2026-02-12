Рейтинг@Mail.ru
В России беременным женщинам будут проводить новый скрининг - РИА Новости Крым, 12.02.2026
В России беременным женщинам будут проводить новый скрининг
В России беременным женщинам будут проводить новый скрининг - РИА Новости Крым, 12.02.2026
В России беременным женщинам будут проводить новый скрининг
В России беременным женщинам на третьем триместре начнут проводить новый скрининг для выявления пороков развития плода. Об этом сообщил главный внештатный... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. В России беременным женщинам на третьем триместре начнут проводить новый скрининг для выявления пороков развития плода. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.После диагностики врач устанавливает полный клинический диагноз и определяет маршрутизацию пациентки в медорганизацию для планового родоразрешения.Кроме того, расширены показания для консультирования и родоразрешения беременных в медицинских организациях 3-го уровня.По мнению эксперта, внедрение скрининга – эффективная мера профилактики осложнений как со стороны матери, так и плода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцина против рака в России прошла доклинические испытанияВ России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекциейВ России разработали тест на 25 инфекций
В России беременным женщинам будут проводить новый скрининг

В России для беременных появится новый анализ по выявлению пороков плода

19:48 12.02.2026
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаБеременная женщина в поликлинике
Беременная женщина в поликлинике
© Telegram-канал Минздрава Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. В России беременным женщинам на третьем триместре начнут проводить новый скрининг для выявления пороков развития плода. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.
"Одним из важных изменений, включенных в новый Порядок, безусловно является включение проведение пренатального скрининга III триместра беременности с целью диагностики поздно манифестирующих пороков развития плода, крупного или маловесного плода, оценки маточного – плацентарного кровотока", – сказал Владимир Климов.
После диагностики врач устанавливает полный клинический диагноз и определяет маршрутизацию пациентки в медорганизацию для планового родоразрешения.
Кроме того, расширены показания для консультирования и родоразрешения беременных в медицинских организациях 3-го уровня.
По мнению эксперта, внедрение скрининга – эффективная мера профилактики осложнений как со стороны матери, так и плода.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вакцина против рака в России прошла доклинические испытания
В России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекцией
В России разработали тест на 25 инфекций
 
