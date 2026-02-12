https://crimea.ria.ru/20260212/v-rossii-beremennym-zhenschinam-budut-provodit-novyy-skrining-1153160938.html
В России беременным женщинам будут проводить новый скрининг
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев РИА Новости Крым. В России беременным женщинам на третьем триместре начнут проводить новый скрининг для выявления пороков развития плода. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.После диагностики врач устанавливает полный клинический диагноз и определяет маршрутизацию пациентки в медорганизацию для планового родоразрешения.Кроме того, расширены показания для консультирования и родоразрешения беременных в медицинских организациях 3-го уровня.По мнению эксперта, внедрение скрининга – эффективная мера профилактики осложнений как со стороны матери, так и плода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцина против рака в России прошла доклинические испытанияВ России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекциейВ России разработали тест на 25 инфекций
