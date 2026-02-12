https://crimea.ria.ru/20260212/byli-doma-odni-troe-malenkikh-detey-pogibli-na-pozhare-vo-vladivostoke-1153158222.html
Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке
Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке
Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T17:27
2026-02-12T17:27
2026-02-12T17:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых. Об этом сообщили в МЧС России.Дети находились в квартире без взрослых, уточнили в МЧС. Кроме того, из соседних квартир спасено шесть человек, из них два ребенка."Пожар локализован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлечено 29 человек и восемь единиц техники", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Трагедия произошла на улице Любови Шевцовой. По информации спасателей, в доме находились пять несовершеннолетних детей с матерью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе загорелся жилой домНа пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детейВ Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
