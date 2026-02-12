Рейтинг@Mail.ru
Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260212/byli-doma-odni-troe-malenkikh-detey-pogibli-na-pozhare-vo-vladivostoke-1153158222.html
Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке
Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке
Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T17:27
2026-02-12T17:27
новости
владивосток
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051027_416:403:1620:1080_1920x0_80_0_0_994803d59498b996d9f63a31609fc7e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых. Об этом сообщили в МЧС России.Дети находились в квартире без взрослых, уточнили в МЧС. Кроме того, из соседних квартир спасено шесть человек, из них два ребенка."Пожар локализован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлечено 29 человек и восемь единиц техники", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Трагедия произошла на улице Любови Шевцовой. По информации спасателей, в доме находились пять несовершеннолетних детей с матерью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе загорелся жилой домНа пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детейВ Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
владивосток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051027_610:323:1620:1080_1920x0_80_0_0_b620b91b14f4d27c365619ec0198902a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владивосток, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке

Трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке – они были дома одни

17:27 12.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОгонь
Огонь - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых. Об этом сообщили в МЧС России.

"По оперативным данным на момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде, горела квартира на седьмом этаже. К сожалению, в результате пожара погибли три ребенка – 3, 6 и 9 лет", – сказано в сообщении.

Дети находились в квартире без взрослых, уточнили в МЧС. Кроме того, из соседних квартир спасено шесть человек, из них два ребенка.
"Пожар локализован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлечено 29 человек и восемь единиц техники", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Трагедия произошла на улице Любови Шевцовой. По информации спасателей, в доме находились пять несовершеннолетних детей с матерью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе загорелся жилой дом
На пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детей
В Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
НовостиВладивостокПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Пожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18Три человека пострадали в ДТП под Симферополем
18:10Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины
17:55Россияне выбирают Крым для романтических путешествий
17:44ВТБ фиксирует рост спроса бизнеса на цифровое делегирование
17:37В Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми
17:27Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке
17:12Число нападений на украинских военкомов увеличилось в 70 раз
17:04Шестиклассник готовил теракт в Сочи
16:52Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ
16:28РФ рассматривает возможность запуска поездов в Грузию через Абхазию
16:16Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика – когда завершат
16:06Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
15:56Бахчисарайский район частично обесточен
15:50За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан
15:42Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для армии России
15:36Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова
15:22Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года
15:13Дороги Крыма очищают от зимней соли
14:53Красный таран: как корабли США были изгнаны из Черного моря
14:39Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из Днепра
Лента новостейМолния