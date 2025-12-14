https://crimea.ria.ru/20251214/oblomki-dronov-vyzvali-pozhar-ryadom-s-npz-i-povredili-16-domov-na-kubani-1151656958.html
На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов
На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщает краевой Оперштаб.За территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в настоящее время его ликвидировали, проинформировали в оперштабе. И подчеркнули, что повреждений и пострадавших нет.В муниципалитете завершили работу комиссии по оценке ущерба после атаки БПЛА в ночь с 13 на 14 декабря. В подавляющем большинстве случаев в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке, перечислили в оперштабе. И заверили, что администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям, пострадавших среди жителей нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
