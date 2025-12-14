Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов - РИА Новости Крым, 14.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251214/oblomki-dronov-vyzvali-pozhar-ryadom-s-npz-i-povredili-16-domov-na-kubani-1151656958.html
На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов
На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов - РИА Новости Крым, 14.12.2025
На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов
Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщает краевой... РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщает краевой Оперштаб.За территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в настоящее время его ликвидировали, проинформировали в оперштабе. И подчеркнули, что повреждений и пострадавших нет.В муниципалитете завершили работу комиссии по оценке ущерба после атаки БПЛА в ночь с 13 на 14 декабря. В подавляющем большинстве случаев в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке, перечислили в оперштабе. И заверили, что администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям, пострадавших среди жителей нет.
https://crimea.ria.ru/20251214/vsu-atakovali-krym-sbity-32-bespilotnika-1151648737.html
краснодарский край, новости, происшествия, нпз, пожар
На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов

Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов на Кубани

15:37 14.12.2025 (обновлено: 15:46 14.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщает краевой Оперштаб.

"В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА повредили 16 домов. Фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ", – сказано в сообщении.

За территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в настоящее время его ликвидировали, проинформировали в оперштабе. И подчеркнули, что повреждений и пострадавших нет.
В муниципалитете завершили работу комиссии по оценке ущерба после атаки БПЛА в ночь с 13 на 14 декабря. В подавляющем большинстве случаев в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке, перечислили в оперштабе. И заверили, что администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям, пострадавших среди жителей нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
07:32
ВСУ атаковали Крым: сбиты 32 беспилотника
 
Краснодарский крайНовостиПроисшествияНПЗПожар
 
