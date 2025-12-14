https://crimea.ria.ru/20251214/oblomki-dronov-vyzvali-pozhar-ryadom-s-npz-i-povredili-16-domov-na-kubani-1151656958.html

На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов

На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов - РИА Новости Крым, 14.12.2025

На Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домов

Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщает краевой... РИА Новости Крым, 14.12.2025

2025-12-14T15:37

2025-12-14T15:37

2025-12-14T15:46

краснодарский край

новости

происшествия

нпз

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщает краевой Оперштаб.За территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в настоящее время его ликвидировали, проинформировали в оперштабе. И подчеркнули, что повреждений и пострадавших нет.В муниципалитете завершили работу комиссии по оценке ущерба после атаки БПЛА в ночь с 13 на 14 декабря. В подавляющем большинстве случаев в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке, перечислили в оперштабе. И заверили, что администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям, пострадавших среди жителей нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251214/vsu-atakovali-krym-sbity-32-bespilotnika-1151648737.html

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, происшествия, нпз, пожар