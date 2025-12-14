Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов крымского направления: актуальная информация к вечеру - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Задержка поездов крымского направления: актуальная информация к вечеру
Задержка поездов крымского направления: актуальная информация к вечеру - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Задержка поездов крымского направления: актуальная информация к вечеру
В пути следования к вечеру воскресенья задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T20:05
2025-12-14T20:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_78:176:1131:768_1920x0_80_0_0_2a69d01fc3de8f01045cfacb3962bc1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования к вечеру воскресенья задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось о задержке по времени следования пяти поездов "Таврия".Из Крыма№196 Симферополь – Москва отправлением 13 декабря задерживается на 3 часа №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря задерживается на 3 часа №076 Симферополь – Омск отправлением 13 декабря задерживается на 2 часаОстальные поезда "Таврия", которые ранее опаздывали, уже прибыли на станции назначения либо введены в график, отметили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Задержка поездов крымского направления: актуальная информация к вечеру

Три поезда из Крыма задерживаются в пути

20:05 14.12.2025 (обновлено: 20:11 14.12.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования к вечеру воскресенья задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживаются 3 поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о задержке по времени следования пяти поездов "Таврия".
Из Крыма
№196 Симферополь – Москва отправлением 13 декабря задерживается на 3 часа

№092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря задерживается на 3 часа

№076 Симферополь – Омск отправлением 13 декабря задерживается на 2 часа
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", – отметили в пресс-службе перевозчика.
Остальные поезда "Таврия", которые ранее опаздывали, уже прибыли на станции назначения либо введены в график, отметили в компании.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
