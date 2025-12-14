https://crimea.ria.ru/20251214/zaderzhka-poezdov-krymskogo-napravleniya-aktualnaya-informatsiya-k-vecheru-1151659744.html

Задержка поездов крымского направления: актуальная информация к вечеру

Задержка поездов крымского направления: актуальная информация к вечеру

В пути следования к вечеру воскресенья задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования к вечеру воскресенья задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось о задержке по времени следования пяти поездов "Таврия".Из Крыма№196 Симферополь – Москва отправлением 13 декабря задерживается на 3 часа №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря задерживается на 3 часа №076 Симферополь – Омск отправлением 13 декабря задерживается на 2 часаОстальные поезда "Таврия", которые ранее опаздывали, уже прибыли на станции назначения либо введены в график, отметили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

