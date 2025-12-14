Рейтинг@Mail.ru
Задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
Задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия", информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T12:27
2025-12-14T12:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия", информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В Крым:№316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 30 минут;№195 Москва – Симферополь, отправлением 12 декабря, задерживается на 30 минут.Из Крыма:№196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа 30 минут;№092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов;№075 Симферополь – Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 3 часа 30 минут.
новости, новости крыма, крым, поезд, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд)
Задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация

Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути – время опоздания

12:27 14.12.2025 (обновлено: 12:32 14.12.2025)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПоезд на Крымском мосту
Поезд на Крымском мосту
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия", информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
В Крым:
№316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 30 минут;
№195 Москва – Симферополь, отправлением 12 декабря, задерживается на 30 минут.
Из Крыма:
№196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа 30 минут;
№092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов;
№075 Симферополь – Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 3 часа 30 минут.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании, добавив, что другие поезда "Таврия", которые ранее отставали от графика, прибыли на станции назначения, либо наверстали время графика.
Ранее также пять поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути
