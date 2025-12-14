https://crimea.ria.ru/20251214/zaderzhkia-poezdov-v-krym-i-iz-kryma---aktualnaya-informatsiya-1151653072.html

Задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация

Задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация - РИА Новости Крым, 14.12.2025

Задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация

В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия", информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.12.2025

2025-12-14T12:27

2025-12-14T12:27

2025-12-14T12:32

новости

новости крыма

крым

поезд

расписание поездов в крыму

гранд сервис экспресс

железные дороги крыма

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

крымская железная дорога (кжд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148449922_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ef51ca3ad3457d30abeab708c4f4178a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия", информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В Крым:№316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 30 минут;№195 Москва – Симферополь, отправлением 12 декабря, задерживается на 30 минут.Из Крыма:№196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа 30 минут;№092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов;№075 Симферополь – Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 3 часа 30 минут.Ранее также пять поездов в Крым и из Крыма задерживались в путиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныКак ходят поезда в Крым и из Крыма после ЧП в Пензенской областиЧП с поездами под Пензой: мазут разлился на 750 "квадратов"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, поезд, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд)