Задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия", информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
14.12.2025
2025-12-14T12:27
2025-12-14T12:32
Ранее также пять поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия", информирует компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
№316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 декабря, задерживается на 30 минут;
№195 Москва – Симферополь, отправлением 12 декабря, задерживается на 30 минут.
№196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа 30 минут;
№092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 6 часов;
№075 Симферополь – Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 3 часа 30 минут.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в компании, добавив, что другие поезда "Таврия", которые ранее отставали от графика, прибыли на станции назначения, либо наверстали время графика.
Ранее также пять поездов в Крым и из Крыма задерживались
в пути
