Как ходят поезда в Крым и из Крыма после ЧП в Пензенской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Расписания поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, на данный момент ЧП на железной дороге в Пензенской области не коснулось – все составы идут по графику. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".В субботу Пензенской области несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов после столкновения состава с локомотивом. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги рассказали, что при ЧП никто не пострадал, а для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда. Позже в РЖД сообщили. что с рельсов сошло 23 цистерны с мазутом. В результате топливо растеклось на 750 квадратных метров.По словам руководителя пресс-службы перевозчика, через Куйбышевский узел, где произошла авария, проходит только один поезд "Таврия" №75 Омск – Симферополь, однако он курсирует там не каждый день, и в данный момент его расписания ЧП не коснулось.В Федеральной пассажирской компании сообщили, что из-за схода с рельсов цистерн с дизельным топливом и мазутом после столкновения грузового поезда с локомотивом в Пензенской области задерживаются шесть пассажирских поездов.Отмечается, что составы проследуют измененным маршрутом – "в обход барьерного места, через станции Сызрань и Пенза", пока железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием", –добавили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

