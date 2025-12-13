Рейтинг@Mail.ru
Как ходят поезда в Крым и из Крыма после ЧП в Пензенской области
Как ходят поезда в Крым и из Крыма после ЧП в Пензенской области
Как ходят поезда в Крым и из Крыма после ЧП в Пензенской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Расписания поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, на данный момент ЧП на железной дороге в Пензенской области не коснулось – все составы идут по графику. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".В субботу Пензенской области несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов после столкновения состава с локомотивом. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги рассказали, что при ЧП никто не пострадал, а для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда. Позже в РЖД сообщили. что с рельсов сошло 23 цистерны с мазутом. В результате топливо растеклось на 750 квадратных метров.По словам руководителя пресс-службы перевозчика, через Куйбышевский узел, где произошла авария, проходит только один поезд "Таврия" №75 Омск – Симферополь, однако он курсирует там не каждый день, и в данный момент его расписания ЧП не коснулось.В Федеральной пассажирской компании сообщили, что из-за схода с рельсов цистерн с дизельным топливом и мазутом после столкновения грузового поезда с локомотивом в Пензенской области задерживаются шесть пассажирских поездов.Отмечается, что составы проследуют измененным маршрутом – "в обход барьерного места, через станции Сызрань и Пенза", пока железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием", –добавили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Как ходят поезда в Крым и из Крыма после ЧП в Пензенской области

Поезда в Крым и из Крыма не задерживаются после схода вагонов с мазутом под Пензой

18:03 13.12.2025
 
Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Расписания поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из Крыма, на данный момент ЧП на железной дороге в Пензенской области не коснулось – все составы идут по графику. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
В субботу Пензенской области несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов после столкновения состава с локомотивом. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги рассказали, что при ЧП никто не пострадал, а для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда. Позже в РЖД сообщили. что с рельсов сошло 23 цистерны с мазутом. В результате топливо растеклось на 750 квадратных метров.
По словам руководителя пресс-службы перевозчика, через Куйбышевский узел, где произошла авария, проходит только один поезд "Таврия" №75 Омск – Симферополь, однако он курсирует там не каждый день, и в данный момент его расписания ЧП не коснулось.
"То есть в настоящий момент наши поезда идут по расписанию. Через барьерное место наши поезда сейчас не идут", – уточнили в пресс-службе.
В Федеральной пассажирской компании сообщили, что из-за схода с рельсов цистерн с дизельным топливом и мазутом после столкновения грузового поезда с локомотивом в Пензенской области задерживаются шесть пассажирских поездов.
"В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов: №301 Челябинск – Москва, №64 Санкт-Петербург – Самара, №15 Самара - Москва, №13 Челябинск - Москва, №9 Самара - Москва, №21 Ульяновск - Москва", – сказано в сообщении.
Отмечается, что составы проследуют измененным маршрутом – "в обход барьерного места, через станции Сызрань и Пенза", пока железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием", –добавили в компании.
