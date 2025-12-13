Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву - РИА Новости Крым, 13.12.2025
В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву - РИА Новости Крым, 13.12.2025
В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
Балаклавский автобусный маршрут №27 в Севастополе с 1 января 2026 года поменяет схему движения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T20:01
2025-12-13T20:01
севастополь
балаклава
транспорт
общественный транспорт
городская среда
михаил развожаев
новости севастополя
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133164249_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_825432180f100c2b413ed8c6d93b72cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Балаклавский автобусный маршрут №27 в Севастополе с 1 января 2026 года поменяет схему движения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, некоторые рейсы на маршруте №27, следующие в Балаклаву, будут заходить в район 1-го отделения Золотой балки.Таким образом обновленный маршрут объединит все основные районы Балаклавы, став полноценным внутригородским, отметил он.Кроме того, будет продлено время работы на нем автобусов: они будут ходить до 21:30, новое расписание разместят на сайте дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, добавил Развожаев.При этом в район продолжит ходить маршрут №33 "1-е отделение Золотой балки – железнодорожный вокзал (через улицу Горпищенко)", его режим работы останется прежним, уточнил глава города.
севастополь
балаклава
севастополь, балаклава, транспорт, общественный транспорт, городская среда, михаил развожаев, новости севастополя, общество
В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву

В Севастополе с нового года изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву

20:01 13.12.2025
 
Общественный транспорт Севастополя
Общественный транспорт Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Балаклавский автобусный маршрут №27 в Севастополе с 1 января 2026 года поменяет схему движения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, некоторые рейсы на маршруте №27, следующие в Балаклаву, будут заходить в район 1-го отделения Золотой балки.

"Маршрут движения мы меняем для того, чтобы обеспечить транспортную доступность нового дома культуры, который мы построили и который уже работает", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Таким образом обновленный маршрут объединит все основные районы Балаклавы, став полноценным внутригородским, отметил он.
Кроме того, будет продлено время работы на нем автобусов: они будут ходить до 21:30, новое расписание разместят на сайте дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, добавил Развожаев.
При этом в район продолжит ходить маршрут №33 "1-е отделение Золотой балки – железнодорожный вокзал (через улицу Горпищенко)", его режим работы останется прежним, уточнил глава города.
СевастопольБалаклаваТранспортОбщественный транспортГородская средаМихаил РазвожаевНовости СевастополяОбщество
 
