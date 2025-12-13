https://crimea.ria.ru/20251213/v-sevastopole-izmenyat-marshrut-dvizheniya-avtobusa-v-balaklavu-1151642890.html
В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
Балаклавский автобусный маршрут №27 в Севастополе с 1 января 2026 года поменяет схему движения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Балаклавский автобусный маршрут №27 в Севастополе с 1 января 2026 года поменяет схему движения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, некоторые рейсы на маршруте №27, следующие в Балаклаву, будут заходить в район 1-го отделения Золотой балки.
"Маршрут движения мы меняем для того, чтобы обеспечить транспортную доступность нового дома культуры, который мы построили и который уже работает", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Таким образом обновленный маршрут объединит все основные районы Балаклавы, став полноценным внутригородским, отметил он.
Кроме того, будет продлено время работы на нем автобусов: они будут ходить до 21:30, новое расписание разместят на сайте дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, добавил Развожаев.
При этом в район продолжит ходить маршрут №33 "1-е отделение Золотой балки – железнодорожный вокзал (через улицу Горпищенко)", его режим работы останется прежним, уточнил глава города.
