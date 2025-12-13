https://crimea.ria.ru/20251213/41-bespilotnik-sbit-nad-krymom-za-tri-chasa-1151648199.html
41 беспилотник сбили над Крымом за три часа
41 беспилотник сбили над Крымом за три часа
41 беспилотник сбили над Крымом за три часа
Массированная атака отражена над Крымом вечером в субботу. За три часа над полуостровом сбили 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.
2025-12-13T23:41
2025-12-13T23:41
2025-12-13T23:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Массированная атака отражена над Крымом вечером в субботу. За три часа над полуостровом сбили 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.Кроме того, в это же время 24 БПЛА сбили над Брянской областью, еще семь – над Смоленской, по шесть – над Белгородской и Курской областями, пять – над Орловской, три – над Тульской и по одному над Калужской и Липецкой областями. Всего над регионами России сбито 94 беспилотника, уточнили в оборонном ведомстве.Это третья за день атака на Крым. Вечером в Севастополе ПВО сбила две воздушные цели над Черным морем в районе мыса Херсонес и Фиолент, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Ранее в субботу четыре украинских беспилотника уничтожили над Черным и Азовским морями. В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
41 беспилотник сбили над Крымом за три часа
Над Крымом вечером в субботу сбили 41 беспилотник - Минобороны
23:41 13.12.2025 (обновлено: 23:48 13.12.2025)