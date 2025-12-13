https://crimea.ria.ru/20251213/41-bespilotnik-sbit-nad-krymom-za-tri-chasa-1151648199.html

41 беспилотник сбили над Крымом за три часа

Массированная атака отражена над Крымом вечером в субботу. За три часа над полуостровом сбили 41 беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T23:41

2025-12-13T23:41

2025-12-13T23:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Массированная атака отражена над Крымом вечером в субботу. За три часа над полуостровом сбили 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.Кроме того, в это же время 24 БПЛА сбили над Брянской областью, еще семь – над Смоленской, по шесть – над Белгородской и Курской областями, пять – над Орловской, три – над Тульской и по одному над Калужской и Липецкой областями. Всего над регионами России сбито 94 беспилотника, уточнили в оборонном ведомстве.Это третья за день атака на Крым. Вечером в Севастополе ПВО сбила две воздушные цели над Черным морем в районе мыса Херсонес и Фиолент, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Ранее в субботу четыре украинских беспилотника уничтожили над Черным и Азовским морями. В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

