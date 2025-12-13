Рейтинг@Mail.ru
41 беспилотник сбили над Крымом за три часа
https://crimea.ria.ru/20251213/41-bespilotnik-sbit-nad-krymom-za-tri-chasa-1151648199.html
41 беспилотник сбили над Крымом за три часа
41 беспилотник сбили над Крымом за три часа - РИА Новости Крым, 13.12.2025
41 беспилотник сбили над Крымом за три часа
Массированная атака отражена над Крымом вечером в субботу. За три часа над полуостровом сбили 41 беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Массированная атака отражена над Крымом вечером в субботу. За три часа над полуостровом сбили 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.Кроме того, в это же время 24 БПЛА сбили над Брянской областью, еще семь – над Смоленской, по шесть – над Белгородской и Курской областями, пять – над Орловской, три – над Тульской и по одному над Калужской и Липецкой областями. Всего над регионами России сбито 94 беспилотника, уточнили в оборонном ведомстве.Это третья за день атака на Крым. Вечером в Севастополе ПВО сбила две воздушные цели над Черным морем в районе мыса Херсонес и Фиолент, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Ранее в субботу четыре украинских беспилотника уничтожили над Черным и Азовским морями. В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
41 беспилотник сбили над Крымом за три часа

Над Крымом вечером в субботу сбили 41 беспилотник - Минобороны

23:41 13.12.2025 (обновлено: 23:48 13.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Массированная атака отражена над Крымом вечером в субботу. За три часа над полуостровом сбили 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.
"В период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, в это же время 24 БПЛА сбили над Брянской областью, еще семь – над Смоленской, по шесть – над Белгородской и Курской областями, пять – над Орловской, три – над Тульской и по одному над Калужской и Липецкой областями. Всего над регионами России сбито 94 беспилотника, уточнили в оборонном ведомстве.
Это третья за день атака на Крым. Вечером в Севастополе ПВО сбила две воздушные цели над Черным морем в районе мыса Херсонес и Фиолент, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Ранее в субботу четыре украинских беспилотника уничтожили над Черным и Азовским морями. В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.
