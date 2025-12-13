https://crimea.ria.ru/20251213/chetyre-bespilotnika-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1151643241.html

Четыре беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

2025-12-13T17:46

2025-12-13T17:46

2025-12-13T17:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. За пять часов силы противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре – над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что новая воздушная атака была отражена в период с полудня до 17:00.Кроме того, два вражеских дрона сбили над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

