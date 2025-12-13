Рейтинг@Mail.ru
Четыре беспилотника сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Четыре беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
За пять часов силы противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре – над Черным и Азовским морями. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T17:46
2025-12-13T17:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. За пять часов силы противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре – над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что новая воздушная атака была отражена в период с полудня до 17:00.Кроме того, два вражеских дрона сбили над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. За пять часов силы противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре – над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что новая воздушная атака была отражена в период с полудня до 17:00.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три БПЛА над акваторией Черного моря и один – ад акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, два вражеских дрона сбили над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.
В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния