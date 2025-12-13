https://crimea.ria.ru/20251213/mer-reutova-filipp-naumenko-umer-v-vozraste-39-let-1151645216.html
Глава Реутова Филипп Науменко умер в возрасте 39 лет
Глава городского округа Реутов в Московской области Филипп Науменко скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Глава городского округа Реутов в Московской области Филипп Науменко скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По данным СМИ, 7 декабря Науменко попал в ДТП. Он получил серьезные травмы и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Все это время чиновник был в коме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
