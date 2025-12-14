https://crimea.ria.ru/20251214/zamerzali-na-doroge--s-trassy-pod-saratovom-evakuirovali-148-chelovek-1151650105.html

Замерзали с детьми – с трассы под Саратовом эвакуировали 148 человек

14.12.2025

Замерзали с детьми – с трассы под Саратовом эвакуировали 148 человек

148 человек, в том числе 34 ребенка эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, уточнив, что еще РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. 148 человек, в том числе 34 ребенка эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, уточнив, что еще по девяти участкам дорог работы уже завершены, проезд обеспечен."В связи со снежными заносами и ДТП ограничения остаются на участках 6 федеральных трасс в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачевском районах. На каждом из них работают специалисты службы спасения и техника. Граждан при согласии эвакуируют в пункты временного размещения, организован подвоз бензина. Так, в Энгельсском районе у села Безымянное эвакуировано 148 человек, в том числе 34 ребенка. Еще по 9 участкам дорог работы уже завершены, проезд обеспечен", - написал он в своем Telegram-канале.На самых сложных участках работает отряд мобильной тяжелой техники областной службы спасения. Из-за сильного ветра и падения деревьев повреждения получили линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Энергетики устраняют последствия, всего работают 59 бригад. Зафиксированы повреждения кровель, в том числе в нескольких школах, больницах и многоквартирных домах, уточнил губернатор.Также по его информации дороги и улицы в области расчищают почти полторы тысячи единиц техники. Менее чем за сутки израсходовано 18 тысяч тонн песко-соляной смеси, 955 тонн соли и 344 тонн реагентов.Экстренные и аварийные службы, органы власти всех уровней продолжают работать в круглосуточном режиме над ликвидацией последствий непогоды. Действует оперштаб, добавил Бусаргин.В субботу в Саратовской области был сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.Ограничения для грузовиков и автобусов ввели на пяти федеральных трассах в регионе из-за метели.Ранее сообщалось, что холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом, ухудшение погоды может привести к ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выпал снег на горе Ай-Петри – ВИДЕОНа Черноморское побережье обрушатся смерчиСнег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре

