Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре - РИА Новости Крым, 02.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251202/sneg-ili-vechnoe-leto-kakaya-pogoda-zhdet-krym-v-dekabre-1151273435.html
Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре
Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре
Рекордное тепло осенних дней приятно удивляло не только гостей, но и жителей Крыма до самых последних дней ноября. Какие прогнозы ждут полуостров в связи с... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T08:10
2025-12-02T07:17
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
крымская погода
погода в крыму
крым
зима
прогноз
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Рекордное тепло осенних дней приятно удивляло не только гостей, но и жителей Крыма до самых последних дней ноября. Какие прогнозы ждут полуостров в связи с приходом зимнего сезона, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам эксперта, что это среднемесячные температурные показатели."Что касается количества осадков, то здесь усматриваю в декабре дефицит небесной влаги. Недобор от месячного объема составит в Крыму 20-40%. Месячный объем в Симферополе составляет 43 мм или 43 литра воды на метр квадратный. Это за 31 день", – уточнил Тишковец.Говорить о том, что в декабре в Крым придет настоящая зима не стоит, считает метеоролог. Он отметил достаточно теплый старт грядущего сезона.Январь и февраль тоже будут превышать на градус-другой климатический параметр, поэтому никаких мощных арктических провалов пока не фиксируется, сделал метеоролог предварительный прогноз на последующие месяцы.
центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, крым, зима, прогноз, мнения
Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре

В декабре Крым зимы не увидит – полуостров ждет теплый старт сезона

08:10 02.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Рекордное тепло осенних дней приятно удивляло не только гостей, но и жителей Крыма до самых последних дней ноября. Какие прогнозы ждут полуостров в связи с приходом зимнего сезона, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Провел последние расчеты и не вижу особых каких-то изменений в этих трендах достаточно теплого осеннего сезона. Он по инерции передаст эти тенденции тепла и на первый зимний месяц. Поэтому непосредственно по Крыму температурный фон будет как минимум на два градуса превышать климатическую норму. Напомню, что норма для Симферополя в декабре – ночная -0,8 и дневная +6,1 градусов", – рассказал метеоролог
По словам эксперта, что это среднемесячные температурные показатели.
"Что касается количества осадков, то здесь усматриваю в декабре дефицит небесной влаги. Недобор от месячного объема составит в Крыму 20-40%. Месячный объем в Симферополе составляет 43 мм или 43 литра воды на метр квадратный. Это за 31 день", – уточнил Тишковец.
Говорить о том, что в декабре в Крым придет настоящая зима не стоит, считает метеоролог. Он отметил достаточно теплый старт грядущего сезона.
"И вообще снежный покров, если и сформируется, то, как правило… лишь в конце декабря. С учетом такого сценария погоды, в декабре зимы, наверное, все-таки крымчане не увидят. И среднесуточные температуры воздуха будут оставаться выше нулевой отметки. Особенно это касается прибрежных районов Крыма и Симферополя, в частности", – обозначил эксперт.
Январь и февраль тоже будут превышать на градус-другой климатический параметр, поэтому никаких мощных арктических провалов пока не фиксируется, сделал метеоролог предварительный прогноз на последующие месяцы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год
В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелей
Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
