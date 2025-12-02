Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре
В декабре Крым зимы не увидит – полуостров ждет теплый старт сезона
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Рекордное тепло осенних дней приятно удивляло не только гостей, но и жителей Крыма до самых последних дней ноября. Какие прогнозы ждут полуостров в связи с приходом зимнего сезона, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Провел последние расчеты и не вижу особых каких-то изменений в этих трендах достаточно теплого осеннего сезона. Он по инерции передаст эти тенденции тепла и на первый зимний месяц. Поэтому непосредственно по Крыму температурный фон будет как минимум на два градуса превышать климатическую норму. Напомню, что норма для Симферополя в декабре – ночная -0,8 и дневная +6,1 градусов", – рассказал метеоролог
По словам эксперта, что это среднемесячные температурные показатели.
"Что касается количества осадков, то здесь усматриваю в декабре дефицит небесной влаги. Недобор от месячного объема составит в Крыму 20-40%. Месячный объем в Симферополе составляет 43 мм или 43 литра воды на метр квадратный. Это за 31 день", – уточнил Тишковец.
Говорить о том, что в декабре в Крым придет настоящая зима не стоит, считает метеоролог. Он отметил достаточно теплый старт грядущего сезона.
"И вообще снежный покров, если и сформируется, то, как правило… лишь в конце декабря. С учетом такого сценария погоды, в декабре зимы, наверное, все-таки крымчане не увидят. И среднесуточные температуры воздуха будут оставаться выше нулевой отметки. Особенно это касается прибрежных районов Крыма и Симферополя, в частности", – обозначил эксперт.
Январь и февраль тоже будут превышать на градус-другой климатический параметр, поэтому никаких мощных арктических провалов пока не фиксируется, сделал метеоролог предварительный прогноз на последующие месяцы.
