https://crimea.ria.ru/20251202/sneg-ili-vechnoe-leto-kakaya-pogoda-zhdet-krym-v-dekabre-1151273435.html

Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре

Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре

Рекордное тепло осенних дней приятно удивляло не только гостей, но и жителей Крыма до самых последних дней ноября. Какие прогнозы ждут полуостров в связи с... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T08:10

2025-12-02T08:10

2025-12-02T07:17

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

крымская погода

погода в крыму

крым

зима

прогноз

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150686568_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b33a6cb464eca76b2f592ba20327744c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Рекордное тепло осенних дней приятно удивляло не только гостей, но и жителей Крыма до самых последних дней ноября. Какие прогнозы ждут полуостров в связи с приходом зимнего сезона, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам эксперта, что это среднемесячные температурные показатели."Что касается количества осадков, то здесь усматриваю в декабре дефицит небесной влаги. Недобор от месячного объема составит в Крыму 20-40%. Месячный объем в Симферополе составляет 43 мм или 43 литра воды на метр квадратный. Это за 31 день", – уточнил Тишковец.Говорить о том, что в декабре в Крым придет настоящая зима не стоит, считает метеоролог. Он отметил достаточно теплый старт грядущего сезона.Январь и февраль тоже будут превышать на градус-другой климатический параметр, поэтому никаких мощных арктических провалов пока не фиксируется, сделал метеоролог предварительный прогноз на последующие месяцы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годВ Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелейРоссияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях

https://crimea.ria.ru/20251130/sladkiy-noyabr-chem-udivil-posledniy-mesyats-oseni-v-krymu-1151267186.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, крым, зима, прогноз, мнения