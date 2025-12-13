https://crimea.ria.ru/20251213/v-krymu-vypal-sneg-na-gore-ay-petri-1151639025.html

В Крыму выпал снег на горе Ай-Петри - ВИДЕО

Настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. В крымских городах и поселках - слякоть и морось, а в горах - уже лежит снег.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. В крымских городах и поселках - слякоть и морось, а в горах - уже лежит снег. Видео зимних заснеженных пейзажей публикует Туристический центр Ай-Петри.Там напомнили, что плато Ай-Петри остается открытым для самостоятельного посещения, а экскурсионный маршрут доступен только в субботу и воскресенье.В МЧС Крыма предупредили, что в горах ожидается сильный ветер порывами до 25 м/с и высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Поэтому в эти выходные спасатели не рекомендуют выходить в горно-лесную местность.Ранее начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказывала, что 13 декабря холодный фронтальный раздел принесет мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

