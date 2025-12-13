Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выпал снег на горе Ай-Петри - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 13.12.2025
В Крыму выпал снег на горе Ай-Петри - ВИДЕО
В Крыму выпал снег на горе Ай-Петри - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 13.12.2025
В Крыму выпал снег на горе Ай-Петри - ВИДЕО
Настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. В крымских городах и поселках - слякоть и морось, а в горах - уже лежит снег. Видео зимних заснеженных РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T14:13
2025-12-13T14:34
зима
крым
новости крыма
погода
крымская погода
погода в крыму
горы крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. В крымских городах и поселках - слякоть и морось, а в горах - уже лежит снег. Видео зимних заснеженных пейзажей публикует Туристический центр Ай-Петри.Там напомнили, что плато Ай-Петри остается открытым для самостоятельного посещения, а экскурсионный маршрут доступен только в субботу и воскресенье.В МЧС Крыма предупредили, что в горах ожидается сильный ветер порывами до 25 м/с и высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Поэтому в эти выходные спасатели не рекомендуют выходить в горно-лесную местность.Ранее начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказывала, что 13 декабря холодный фронтальный раздел принесет мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
зима, крым, новости крыма, погода, крымская погода, погода в крыму, горы крыма
14:13 13.12.2025 (обновлено: 14:34 13.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Настоящая зимняя сказка пришла на плато Ай-Петри в Крыму. В крымских городах и поселках - слякоть и морось, а в горах - уже лежит снег. Видео зимних заснеженных пейзажей публикует Туристический центр Ай-Петри.
Там напомнили, что плато Ай-Петри остается открытым для самостоятельного посещения, а экскурсионный маршрут доступен только в субботу и воскресенье.
В МЧС Крыма предупредили, что в горах ожидается сильный ветер порывами до 25 м/с и высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Поэтому в эти выходные спасатели не рекомендуют выходить в горно-лесную местность.
Ранее начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказывала, что 13 декабря холодный фронтальный раздел принесет мокрый снег в горы Крыма, а также сильный северо-западный ветер.
