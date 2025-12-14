Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов крымского направления – оперативная информация - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
Задержка поездов крымского направления – оперативная информация - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
В пути следования к обеду воскресенья задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150032153_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4201937ba0e9ec55848a2f6a75fbf938.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования к обеду воскресенья задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось о задержке по времени следования пяти поездов "Таврия".Из Крыма№196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа;№092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов 30 минут;№076 Симферополь – Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 2 часа.Остальные поезда "Таврия", которые ранее опаздывали, уже прибыли на станции назначения, либо введены в график, заверили в компании.
поезд "таврия", гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, новости, поезд, железная дорога, москва, омск, севастополь, новости севастополя
Задержка поездов крымского направления – оперативная информация

Три поезда крымского направления задерживаются в пути

14:20 14.12.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования к обеду воскресенья задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"В пути следования задерживаются 3 поездов "Таврия", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о задержке по времени следования пяти поездов "Таврия".
Из Крыма
№196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа;
№092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов 30 минут;
№076 Симферополь – Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 2 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", – отметили в пресс-службе перевозчика.
Остальные поезда "Таврия", которые ранее опаздывали, уже прибыли на станции назначения, либо введены в график, заверили в компании.
