Задержка поездов крымского направления – оперативная информация

14.12.2025

Задержка поездов крымского направления – оперативная информация

В пути следования к обеду воскресенья задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования к обеду воскресенья задерживаются три поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось о задержке по времени следования пяти поездов "Таврия".Из Крыма№196 Симферополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 4 часа;№092 Севастополь – Москва, отправлением 13 декабря, задерживается на 5 часов 30 минут;№076 Симферополь – Омск, отправлением 14 декабря, задерживается на 2 часа.Остальные поезда "Таврия", которые ранее опаздывали, уже прибыли на станции назначения, либо введены в график, заверили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

