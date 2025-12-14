Рейтинг@Mail.ru
Новое землетрясение в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251214/novoe-zemletryasenie-v-krymu---chto-izvestno-1151650303.html
Новое землетрясение в Крыму - что известно
Новое землетрясение в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Новое землетрясение в Крыму - что известно
У севастопольских берегов зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1. Об этом сообщает геофизическая служба РАН. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T10:32
2025-12-14T10:32
землетрясение в севастополе
землетрясение в крыму
крым
севастополь
новости крыма
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_188c19a2c17abac98b02d09486bfc303.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. У севастопольских берегов зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1. Об этом сообщает геофизическая служба РАН.Подземный толчок в 03.38 мск зарегистрирован 22 станциями наблюдения. Жители Севастополя в некоторых районах города ощутили его на верхних этажах зданий.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся &gt;&gt;Также землетрясение в регионе зарегистрировано и накануне, 12 декабря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.Жители некоторых районов города отмечали, что почувствовали "легкое покачивание" или "сильный толчок", а также наблюдали колебания воды в бутылках и слышали звон посуды в шкафу. При этом некоторые отмечали, что, по ощущениям, "левый и правый берег города шатнуло, а центр нет".Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше &gt;&gt;Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2, а интенсивность – 4 балла. При этом всего, по ее словам, за ночь произошло 20 афтершоков, но "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции &gt;&gt;Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин в интервью РИА Новости Крым рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз о дальнейшем развитии событий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияПочему ученые не могут предсказать землетрясения
https://crimea.ria.ru/20251213/zemletryasenie-v-krymu-otsenili-v-v-institute-teorii-prognoza-1151640139.html
https://crimea.ria.ru/20251213/luna-kak-trigger-zemletryaseniy-na-zemle-kak-eto-vozmozhno-1151643405.html
https://crimea.ria.ru/20251214/nachalos-ili-zakonchilos-kak-otsenit-zemletryasenie-po-pervomu-udaru-1151645611.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4fe62d2f6b21ae4d5cd49721199e2c39.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в севастополе, землетрясение в крыму, крым, севастополь, новости крыма, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Новое землетрясение в Крыму - что известно

Новое землетрясение в Крыму произошло у берегов Севастополя

10:32 14.12.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. У севастопольских берегов зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1. Об этом сообщает геофизическая служба РАН.
Подземный толчок в 03.38 мск зарегистрирован 22 станциями наблюдения. Жители Севастополя в некоторых районах города ощутили его на верхних этажах зданий.
От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>
Также землетрясение в регионе зарегистрировано и накануне, 12 декабря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Вчера, 14:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Землетрясение в Крыму оценили в Институте теории прогноза землетрясений
Жители некоторых районов города отмечали, что почувствовали "легкое покачивание" или "сильный толчок", а также наблюдали колебания воды в бутылках и слышали звон посуды в шкафу. При этом некоторые отмечали, что, по ощущениям, "левый и правый берег города шатнуло, а центр нет".
Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше >>
Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2, а интенсивность – 4 балла. При этом всего, по ее словам, за ночь произошло 20 афтершоков, но "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".
Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции >>
Луна - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Вчера, 19:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин в интервью РИА Новости Крым рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз о дальнейшем развитии событий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Почему ученые не могут предсказать землетрясения
Запись сейсмической активности
07:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару
 
Землетрясение в СевастополеЗемлетрясение в КрымуКрымСевастопольНовости КрымаСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21В Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодня
10:48ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей
10:32Новое землетрясение в Крыму - что известно
10:23Замерзали с детьми – с трассы под Саратовом эвакуировали 148 человек
10:13В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП
09:46Феодосия и несколько сел в Крыму останутся без воды
09:27Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути
09:15Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
08:41Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году
08:13При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома
08:05Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты
07:32ВСУ атаковали Крым: сбиты 32 беспилотника
07:09Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару
00:01Какой сегодня праздник: 14 декабря
00:01До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье
23:4141 беспилотник сбили над Крымом за три часа
23:37Мороз в Симферополе: на дороги вышли спецмашины
22:02Атака на Севастополь и афтершоки в Крыму – главное за день
21:45В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:39Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора
Лента новостейМолния