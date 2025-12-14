https://crimea.ria.ru/20251214/novoe-zemletryasenie-v-krymu---chto-izvestno-1151650303.html

Новое землетрясение в Крыму - что известно

14.12.2025. У севастопольских берегов зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1. Об этом сообщает геофизическая служба РАН.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. У севастопольских берегов зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1. Об этом сообщает геофизическая служба РАН.Подземный толчок в 03.38 мск зарегистрирован 22 станциями наблюдения. Жители Севастополя в некоторых районах города ощутили его на верхних этажах зданий.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>Также землетрясение в регионе зарегистрировано и накануне, 12 декабря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.Жители некоторых районов города отмечали, что почувствовали "легкое покачивание" или "сильный толчок", а также наблюдали колебания воды в бутылках и слышали звон посуды в шкафу. При этом некоторые отмечали, что, по ощущениям, "левый и правый берег города шатнуло, а центр нет".Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше >>Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2, а интенсивность – 4 балла. При этом всего, по ее словам, за ночь произошло 20 афтершоков, но "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции >>Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин в интервью РИА Новости Крым рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз о дальнейшем развитии событий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияПочему ученые не могут предсказать землетрясения

