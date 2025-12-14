Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфона - РИА Новости Крым, 14.12.2025
В Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфона
В Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфона - РИА Новости Крым, 14.12.2025
В Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфона
33-летний работник сортировочного центра в Симферопольском районе похитил два смартфона, и перепродал за 16 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. 33-летний работник сортировочного центра в Симферопольском районе похитил два смартфона, и перепродал за 16 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.В ходе следствия было установлено, что 33-летний мужчина, который работал в сортировочном центре, воспользовавшись служебным положением и доступом к товару, в ночную смену украл два смартфона. Так, один из телефонов он вынес, спрятав среди мусора, а второй – под одеждой. Позже он перепродал телефоны, выручив 16 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции."Отделом дознания ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в МВД по региону.Ранее сообщалось, что сотрудница пункта выдачи заказов в Севастополе присваивала товары, от которых отказались покупатели, и дарила их друзьям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли у 91-летней крымчанки 260 тысяч рублейПолучил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищениеМошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать
крым, новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, телефон, кража
В Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфона

Два смартфона из чужих заказов украл сотрудник сортировочного центра под Симферополем

11:54 14.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. 33-летний работник сортировочного центра в Симферопольском районе похитил два смартфона, и перепродал за 16 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"По информации, поступившей в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району, из сортировочного комплекса были похищены мобильные телефоны, которые так и не дошли до тех, кто ждал свои долгожданные посылки", - говорится в сообщении.
В ходе следствия было установлено, что 33-летний мужчина, который работал в сортировочном центре, воспользовавшись служебным положением и доступом к товару, в ночную смену украл два смартфона. Так, один из телефонов он вынес, спрятав среди мусора, а второй – под одеждой. Позже он перепродал телефоны, выручив 16 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.
Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.
"Отделом дознания ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в МВД по региону.
Ранее сообщалось, что сотрудница пункта выдачи заказов в Севастополе присваивала товары, от которых отказались покупатели, и дарила их друзьям.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники украли у 91-летней крымчанки 260 тысяч рублей
Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение
Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать
 
