https://crimea.ria.ru/20250127/v-sevastopole-sotrudnitsa-punkta-vydachi-vorovala-otkaznye-tovary-1143682755.html
В Севастополе сотрудница пункта выдачи воровала отказные товары
В Севастополе сотрудница пункта выдачи воровала отказные товары - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Севастополе сотрудница пункта выдачи воровала отказные товары
Сотрудница пункта выдачи заказов в Севастополе присваивала товары, от которых отказались покупатели, и дарила их друзьям. Как сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T10:02
2025-01-27T10:02
2025-01-27T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Сотрудница пункта выдачи заказов в Севастополе присваивала товары, от которых отказались покупатели, и дарила их друзьям. Как сообщает пресс-служба полиции города, теперь женщине предстоит предстать перед судом.По данным полицейских, женщина присваивала товары, которые клиенты не выкупали, а часть из них раздаривала друзьям на новогодние праздники. Факт обнаружила владелица пунктов выдачи, когда ей пришла задолженность от интернет-магазина за отказные товары на общую сумму более 50 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали предприимчивую работницу, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек маслаГрабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублейГорничную в Ялте подозревают в краже денег и украшений на 550 тысяч
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, закон и право, умвд россии по севастополю, общество, крым
В Севастополе сотрудница пункта выдачи воровала отказные товары
В Севастополе сотрудница пункта выдачи заказов дарила отказные товары друзьям
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Сотрудница пункта выдачи заказов в Севастополе присваивала товары, от которых отказались покупатели, и дарила их друзьям. Как сообщает пресс-служба полиции города, теперь женщине предстоит предстать перед судом.
"В Севастополе полицейские задержали 39-летнюю работницу пунктов выдачи заказов, которая решила, что отказные товары – это идеальные подарки для себя и друзей. "Под раздачу" попали нижнее белье, пылесос, спицы для вязания, обои и много другое", - сообщили правоохранители.
По данным полицейских, женщина присваивала товары, которые клиенты не выкупали, а часть из них раздаривала друзьям на новогодние праздники. Факт обнаружила владелица пунктов выдачи, когда ей пришла задолженность от интернет-магазина за отказные товары на общую сумму более 50 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали предприимчивую работницу, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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