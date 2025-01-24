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Горничную в Ялте подозревают в краже денег и украшений на 550 тысяч - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Горничную в Ялте подозревают в краже денег и украшений на 550 тысяч
Горничную в Ялте подозревают в краже денег и украшений на 550 тысяч - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Горничную в Ялте подозревают в краже денег и украшений на 550 тысяч
В Ялте горничную подозревают в крупной краже денег и украшений. Об этом сообщает МВД Республики Крым. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T12:26
2025-01-24T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Ялте горничную подозревают в крупной краже денег и украшений. Об этом сообщает МВД Республики Крым.Оперативники вышли на 34-летнюю женщину, которая несколько лет помогала заявительнице с уборкой по дому. Как оказалось, она уже была ранее судима."Задержанная рассказала, что, пользуясь отсутствием владелицы квартиры, каждый раз выносила ювелирные украшения. Поскольку раньше пропажи проходили незамеченными, подозреваемая решила, что сможет незаметно взять крупную сумму наличных", - уточняют в МВД Крыма.Однако в этот раз хозяйка квартиры все же обнаружила пропажу и написала заявление в полицию.Полиция провела личный досмотр задержанной и изъяла у нее часть денег. Ювелирные же украшения она закладывала в ломбард, а вырученные деньги тратила.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". По ней в случае, если суд признает женщину виновной, ей может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сиделка спустила сбережения пенсионерки на алкогольВ Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиентаВ Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионерки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Горничную в Ялте подозревают в краже денег и украшений на 550 тысяч

В Ялте задержали горничную по подозрению в краже денег и украшений на 550 тысяч рублей

12:26 24.01.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Ялте горничную подозревают в крупной краже денег и украшений. Об этом сообщает МВД Республики Крым.
"В полицию Ялты обратилась 35-летняя местная жительница, которая сообщила, что из ее квартиры пропало 150 тысяч рублей и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила около 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Оперативники вышли на 34-летнюю женщину, которая несколько лет помогала заявительнице с уборкой по дому. Как оказалось, она уже была ранее судима.
"Задержанная рассказала, что, пользуясь отсутствием владелицы квартиры, каждый раз выносила ювелирные украшения. Поскольку раньше пропажи проходили незамеченными, подозреваемая решила, что сможет незаметно взять крупную сумму наличных", - уточняют в МВД Крыма.
Однако в этот раз хозяйка квартиры все же обнаружила пропажу и написала заявление в полицию.
Полиция провела личный досмотр задержанной и изъяла у нее часть денег. Ювелирные же украшения она закладывала в ломбард, а вырученные деньги тратила.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". По ней в случае, если суд признает женщину виновной, ей может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.
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