https://crimea.ria.ru/20241212/grabezh-vo-vremya-zastolya-bezdomnyy-ukral-u-sobutylnika-288-tysyach-rubley-1142572083.html

Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублей

Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублей

В Севастополе мужчина без определенного места жительства во время застолья похитил у своего знакомого почти 300 тысяч рублей, его задержали. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T11:32

2024-12-12T11:32

2024-12-12T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина без определенного места жительства во время застолья похитил у своего знакомого почти 300 тысяч рублей, его задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.По данным правоохранителей, 68-летний местный житель пригласил к себе домой знакомого для совместного распития спиртных напитков. После того, как алкоголь и деньги для его приобретения закончились, пенсионер сообщил гостю, что у него есть запасы золотых украшений для продолжения застолья. Хозяин квартиры попросил знакомого ювелира оценить стоимость украшений, тот предложил за изделия 288 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию только спустя несколько дней, поскольку надеялся, что знакомый вернется с похищенными деньгами.Подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний бездомный мужчина. Он признался в содеянном и рассказал, что успел потратить почти все деньги на алкоголь, продукты и другие личные нужды.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за грабеж. Ему может грозить до семи лет заключения.Ранее в Крыму 65-летний пенсионер, вооружившись булавой и предметом, похожим на пистолет, проник в чужой дом, чтобы похитить две банковские карты и три мобильных телефона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов – в Крыму задержали вораВ Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые домаВ Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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