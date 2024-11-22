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Проник в чужой дом с булавой: в Крыму арестован пенсионер-разбойник

Проник в чужой дом с булавой: в Крыму арестован пенсионер-разбойник - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Проник в чужой дом с булавой: в Крыму арестован пенсионер-разбойник

65-летний пенсионер, вооружившись булавой и предметом, похожим на пистолет, проник в чужой дом. Об этом сообщает пресс-служба Сакского районного суда Республики РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T21:41

2024-11-22T21:41

2024-11-22T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. 65-летний пенсионер, вооружившись булавой и предметом, похожим на пистолет, проник в чужой дом. Об этом сообщает пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым.Следователи установили, что мужчина, желая обогатиться, проник в чужой дом, вооружившись предметом, похожими на пистолет и булавой, и угрожая жильцам, похитил две банковские карты и три мобильных телефона.Позже потерпевшие обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. На допросе он во всем признался."Сакским районным судом Республики Крым удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 65 летнего жителя Сакского района, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере)", - говорится в сообщении.Пенсионеру грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком почти на полтора месяца.Постановление в законную силу не вступило.Ранее сообщалось, что двоих жителей Симферополя приговорили к лишению свободы за то, что они сожгли три машины. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба злоумышленника отправятся в колонию.Ранее в Алуште суд вынес приговор мужчине за совершение кражи денег и драгоценностей, он, подобрав ключ, незаконно проник в квартиру потерпевших и нанес им ущерб на сумму более 3,7 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Похитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представительДва рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под ЯлтойНетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка

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