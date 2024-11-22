https://crimea.ria.ru/20241122/vozmozhnyy-udar-oreshnikom-po-evrope---ekspert-nazval-veroyatnye-tseli--1142059380.html

Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели

Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели

Наиболее вероятными целями для новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" могли бы стать американские военные базы: Rammstein в Германии,... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T19:37

2024-11-22T19:37

2024-11-22T19:37

эксклюзивы риа новости крым

ракетная система средней дальности "орешник"

оружие

новости сво

россия

новости

политика

мнения

александр хроленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127126129_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_058e7250e96d9e946d3174817d3cdb5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Наиболее вероятными целями для новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" могли бы стать американские военные базы: Rammstein в Германии, базы ПРО в Польше и Румынии. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.При этом на западе нет средств ПВО, способных перехватывать такой тип ракет. В Европе испытать на себе крепость "Орешника" могут в первую очередь Британия и Франция, учитывая дальность до 5500 километров."Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете >>Россия не заинтересована в развязывании ядерного конфликта, но ее вынуждают принимать такие решения, выдавая индульгенцию на удары ракетами дальнего действия по России.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>Все удары ракетами ATACMS или Storm Shadow планируются и управляются с помощью специалистов НАТО, и все значимые операции украинской армии планируют тоже на Западе, подчеркивает специалист."Россия не заинтересована в ядерной эскалации, но если кто-то думает, что он где-то там сидит далеко и будет сражаться вот таким способом в прокси-войне, то с ядерной Россией так не получится. И вчера Россия еще раз удивила Запад наличием непредсказуемого вооружения", - уверен эксперт.Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

https://crimea.ria.ru/20241122/esche-kak-posmeem-volodin-predupredil-o-bolee-moschnykh-otvetnykh-udarakh-rf-1142066530.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", оружие, новости сво, россия, новости, политика, мнения, александр хроленко