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Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели
Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели
Наиболее вероятными целями для новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" могли бы стать американские военные базы: Rammstein в Германии,... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T19:37
2024-11-22T19:37
эксклюзивы риа новости крым
ракетная система средней дальности "орешник"
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александр хроленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Наиболее вероятными целями для новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" могли бы стать американские военные базы: Rammstein в Германии, базы ПРО в Польше и Румынии. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.При этом на западе нет средств ПВО, способных перехватывать такой тип ракет. В Европе испытать на себе крепость "Орешника" могут в первую очередь Британия и Франция, учитывая дальность до 5500 километров."Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете &gt;&gt;Россия не заинтересована в развязывании ядерного конфликта, но ее вынуждают принимать такие решения, выдавая индульгенцию на удары ракетами дальнего действия по России.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО &gt;&gt;Все удары ракетами ATACMS или Storm Shadow планируются и управляются с помощью специалистов НАТО, и все значимые операции украинской армии планируют тоже на Западе, подчеркивает специалист."Россия не заинтересована в ядерной эскалации, но если кто-то думает, что он где-то там сидит далеко и будет сражаться вот таким способом в прокси-войне, то с ядерной Россией так не получится. И вчера Россия еще раз удивила Запад наличием непредсказуемого вооружения", - уверен эксперт.Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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ракетная система средней дальности "орешник", оружие, новости сво, россия, новости, политика, мнения, александр хроленко
Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели

Целью ракет "Орешник" может стать американская база Rammstein в Германии - эксперт

19:37 22.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Наиболее вероятными целями для новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" могли бы стать американские военные базы: Rammstein в Германии, базы ПРО в Польше и Румынии. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.

"Если США, Британия и Франция не сделают выводов из вчерашнего экспериментального применения "Орешника", я предполагаю, что прежде всего может прилететь по базам США "Rammstein" и еще две базы ВМС США в Румынии и Польше", - говорит он.

При этом на западе нет средств ПВО, способных перехватывать такой тип ракет. В Европе испытать на себе крепость "Орешника" могут в первую очередь Британия и Франция, учитывая дальность до 5500 километров.
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Россия не заинтересована в развязывании ядерного конфликта, но ее вынуждают принимать такие решения, выдавая индульгенцию на удары ракетами дальнего действия по России.
"Украинская армия - это марионеточная структура, даже деревянные солдаты Урфина Джуса были более самостоятельны в принятии решений. Операцию в Крынках придумали британские стратеги, заход в Курскую область планировали тоже натовские специалисты", - говорит Хроленко.
15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>
Все удары ракетами ATACMS или Storm Shadow планируются и управляются с помощью специалистов НАТО, и все значимые операции украинской армии планируют тоже на Западе, подчеркивает специалист.
"Россия не заинтересована в ядерной эскалации, но если кто-то думает, что он где-то там сидит далеко и будет сражаться вот таким способом в прокси-войне, то с ядерной Россией так не получится. И вчера Россия еще раз удивила Запад наличием непредсказуемого вооружения", - уверен эксперт.
Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымРакетная система средней дальности "Орешник"ОружиеНовости СВОРоссияНовостиПолитикаМненияАлександр Хроленко
 
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