https://crimea.ria.ru/20241122/rossiya-budet-prodolzhat-ispytaniya-kompleksa-oreshnik---putin-1142072150.html
Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин
Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин
Россия будет продолжать испытания новейшего ракетного комплекса "Орешник", запас таких систем имеется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T19:44
2024-11-22T19:44
2024-11-22T19:57
оружие
ракетная система средней дальности "орешник"
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Россия будет продолжать испытания новейшего ракетного комплекса "Орешник", запас таких систем имеется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК."Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете >>Глава государства поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием ракетного комплекса и отметил, что достигнутые результаты и скорость разработки ракет вызывают гордость и восхищение.Также президент отметил, что у России имеется запас этих ракет, и указал на необходимость наладить их серийное производство. Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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оружие, ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, политика
Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин
У России имеется запас ракетных систем "Орешник" – Путин
19:44 22.11.2024 (обновлено: 19:57 22.11.2024)