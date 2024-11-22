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Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин
Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин
Россия будет продолжать испытания новейшего ракетного комплекса "Орешник", запас таких систем имеется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T19:44
2024-11-22T19:57
оружие
ракетная система средней дальности "орешник"
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Россия будет продолжать испытания новейшего ракетного комплекса "Орешник", запас таких систем имеется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК."Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете &gt;&gt;Глава государства поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием ракетного комплекса и отметил, что достигнутые результаты и скорость разработки ракет вызывают гордость и восхищение.Также президент отметил, что у России имеется запас этих ракет, и указал на необходимость наладить их серийное производство. Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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оружие, ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, политика
Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин

У России имеется запас ракетных систем "Орешник" – Путин

19:44 22.11.2024 (обновлено: 19:57 22.11.2024)
 
© Telegram-канал Кремль. НовостиВладимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
© Telegram-канал Кремль. Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Россия будет продолжать испытания новейшего ракетного комплекса "Орешник", запас таких систем имеется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете >>
Глава государства поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием ракетного комплекса и отметил, что достигнутые результаты и скорость разработки ракет вызывают гордость и восхищение.
"Испытания новейшей системы мы будем продолжать", - сказал Путин.
Также президент отметил, что у России имеется запас этих ракет, и указал на необходимость наладить их серийное производство.
"Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Оно, собственно говоря, практически организовано", - добавил российский лидер.
Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.
15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>
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ОружиеРакетная система средней дальности "Орешник"Владимир Путин (политик)Армия и флотВооруженные силы РоссииПолитика
 
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