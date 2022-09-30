https://crimea.ria.ru/20220930/vks-rf-unichtozhili-tsekha-po-sborke-raket-dlya-vsu-na-zavode-yuzhmash-1124675197.html
ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш"
ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш" - РИА Новости Крым, 30.09.2022
ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш"
В Минобороны РФ заявили об уничтожении цехов по сборке оперативно-тактических ракет для ВСУ на территории "Южного машиностроительного завода" (Южмаш) в... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T14:29
2022-09-30T14:29
2022-09-30T14:29
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ заявили об уничтожении цехов по сборке оперативно-тактических ракет для ВСУ на территории "Южного машиностроительного завода" (Южмаш) в Днепропетровской области.Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов под Павлоградом и Коломийцево в Днепропетровской области, а также в Запорожской области (с. Лежино), ДНР (с. Маяки) и Николаеве.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
https://crimea.ria.ru/20220930/pod-nikolaevom-unichtozhen-vzvod-amerikanskikh-rszo-himars-1124674630.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина
ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш"
ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет на "Южном машиностроительном заводе" – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ заявили об уничтожении цехов по сборке оперативно-тактических ракет для ВСУ на территории "Южного машиностроительного завода" (Южмаш) в Днепропетровской области.
"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов под Павлоградом и Коломийцево в Днепропетровской области, а также в Запорожской области (с. Лежино), ДНР (с. Маяки) и Николаеве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.