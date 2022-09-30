https://crimea.ria.ru/20220930/vks-rf-unichtozhili-tsekha-po-sborke-raket-dlya-vsu-na-zavode-yuzhmash-1124675197.html

ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш"

ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш" - РИА Новости Крым, 30.09.2022

ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет для ВСУ на заводе "Южмаш"

В Минобороны РФ заявили об уничтожении цехов по сборке оперативно-тактических ракет для ВСУ на территории "Южного машиностроительного завода" (Южмаш) в... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T14:29

2022-09-30T14:29

2022-09-30T14:29

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ заявили об уничтожении цехов по сборке оперативно-тактических ракет для ВСУ на территории "Южного машиностроительного завода" (Южмаш) в Днепропетровской области.Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов под Павлоградом и Коломийцево в Днепропетровской области, а также в Запорожской области (с. Лежино), ДНР (с. Маяки) и Николаеве.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.

https://crimea.ria.ru/20220930/pod-nikolaevom-unichtozhen-vzvod-amerikanskikh-rszo-himars-1124674630.html

украина

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2022

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