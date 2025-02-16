https://crimea.ria.ru/20250216/devyat-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1144229885.html

Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью

Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью

Девять беспилотников ВСУ сбиты силами противовоздушной обороны России за час вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T21:29

2025-02-16T21:29

2025-02-16T21:40

новости

азовское море

краснодарский край

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Девять беспилотников ВСУ сбиты силами противовоздушной обороны России за час вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне ночью над четырьмя регионами РФ были уничтожены и подавлены 40 украинских дронов.Вечером в пятницу над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, азовское море, краснодарский край, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)