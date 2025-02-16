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Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
Девять беспилотников ВСУ сбиты силами противовоздушной обороны России за час вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T21:29
2025-02-16T21:29
2025-02-16T21:40
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пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Девять беспилотников ВСУ сбиты силами противовоздушной обороны России за час вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне ночью над четырьмя регионами РФ были уничтожены и подавлены 40 украинских дронов.Вечером в пятницу над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, азовское море, краснодарский край, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
Над Азовским морем и Кубанью сбиты девять украинских беспилотников
21:29 16.02.2025 (обновлено: 21:40 16.02.2025)