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В Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник" - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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В Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"
В Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник" - РИА Новости Крым, 22.11.2024
В Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что у Украины нечем ответить на применение... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T10:13
2024-11-22T10:15
украина
верховная рада украины
ракетная система средней дальности "орешник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что у Украины нечем ответить на применение новейших российских ракет средней дальности "Орешник". Об этом пишет РИА Новости.При этом он заявил, что Киев не будет менять свою тактику ведения боевых действий.21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" – в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. По его словам, средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует.Путин подчеркнул, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Российский лидер также подчеркнул, что выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предлагать мирным жителям и гражданам дружественных стран покинуть опасные зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеРоссия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин
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украина, верховная рада украины, ракетная система средней дальности "орешник"
В Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"

Украине нечем ответить на новейшую российскую ракету "Орешник" - депутат Рады

10:13 22.11.2024 (обновлено: 10:15 22.11.2024)
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo Oleg Petrasiuk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что у Украины нечем ответить на применение новейших российских ракет средней дальности "Орешник". Об этом пишет РИА Новости.

"Нам нечем ответить на такой вид вооружения", — признал украинский политик New York Times.

При этом он заявил, что Киев не будет менять свою тактику ведения боевых действий.
21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" – в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. По его словам, средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует.
Путин подчеркнул, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Российский лидер также подчеркнул, что выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предлагать мирным жителям и гражданам дружественных стран покинуть опасные зоны.
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УкраинаВерховная Рада УкраиныРакетная система средней дальности "Орешник"
 
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