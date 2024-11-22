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Удар "Орешника" по Украине достиг цели - Минобороны

Удар "Орешника" по Украине достиг цели - Минобороны - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Удар "Орешника" по Украине достиг цели - Минобороны

Впервые в боевых условиях была успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска по объекту... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T14:47

2024-11-22T14:47

2024-11-22T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Впервые в боевых условиях была успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска по объекту в Днепропетровске достигнута. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве подчеркнули, что комбинированный удар по объекту ВПК в Днепропетровске был осуществлен 21 ноября 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории России.Срочно обращение Путина 21 ноябряВ четверг вечером президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что Вооруженные силы России испытали в боевых условиях на Украине новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник", ударив по крупнейшему промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракеты и прочее вооружение.Российский лидер подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться Россией исходя из угроз для своей безопасности. Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.Комментируя заявление российского лидера, доктор политических наук, профессор Александр Гусев выразил мнение, что Запад перешел Рубикон, несмотря на неоднократные предостережения России. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО

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