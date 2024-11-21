https://crimea.ria.ru/20241121/putin-rf-ispytala-v-boevykh-usloviyakh-noveyshuyu-raketu-sredney-dalnosti-1142044466.html

Путин: РФ испытала в боевых условиях новейшую ракету средней дальности

Путин: РФ испытала в боевых условиях новейшую ракету средней дальности - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Путин: РФ испытала в боевых условиях новейшую ракету средней дальности

ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T20:18

2024-11-21T20:18

2024-11-21T21:18

владимир путин (политик)

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ракетная система средней дальности "орешник"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что ракетчики назвали новую ракетную систему "Орешник". "Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута", – уточнил российский лидер.По его словам, в результате комбинированного удара в Днепропетровске был поражен один из крупнейших промышленных комплексов, известных со времен СССР, "который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение".Путин подчеркнул, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе."Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – заявил президент.Он подчеркнул, что сегодня США не только производят такую технику, но и в ходе подготовки своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира в том числе и в Европу своих перспективных ракетных систем. Более того: в ходе военных учений проводят тренировки по их применению.Путин напомнил, что Россия добровольно, в одностороннем порядке взяла на себя обязательства не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира.В случае же эскалации и агрессивных действий, Россия будет отвечать "так же решительно и зеркально", заключил Путин.Российский лидер рекомендовал серьезно задуматься об этом и "правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – ПутинЖертв и пострадавших нет: Путин рассказал об атаках на две области РоссииУдары натовскими ракетами вглубь России: почему молчит Трамп

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владимир путин (политик), вооруженные силы россии, новости, новости сво, украина, оружие, ракетная система средней дальности "орешник"