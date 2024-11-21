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Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин

Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин

Выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T20:39

2024-11-21T20:39

2024-11-21T20:46

владимир путин (политик)

россия

украина

ракетная система средней дальности "орешник"

вооруженные силы россии

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан дружественных стран покинуть опасные зоны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.По словам Путина, Москва будет делать это по гуманитарным соображениям, открыто и публично, без опасения противодействия со стороны противника, так же получающего эту информацию.Он отметил, что ракеты "Орешник" атакуют цель со скоростью 10 Махов – это 2,5-3 км в секунду.В четверг Владимир Путин сообщил об успешно проведенном испытании новейшей ракеты "Орешник". По словам российского лидера, в результате комбинированного удара в Днепропетровске был поражен один из крупнейших промышленных комплексов, известных со времен СССР, "который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение".Путин также заявил, что в случае эскалации агрессивных действий РФ будет отвечать также решительно и зеркально. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), россия, украина, ракетная система средней дальности "орешник", вооруженные силы россии, армия и флот, оружие, новости, безопасность