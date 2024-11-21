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Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин
Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин
Выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T20:39
2024-11-21T20:46
владимир путин (политик)
россия
украина
ракетная система средней дальности "орешник"
вооруженные силы россии
армия и флот
оружие
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан дружественных стран покинуть опасные зоны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.По словам Путина, Москва будет делать это по гуманитарным соображениям, открыто и публично, без опасения противодействия со стороны противника, так же получающего эту информацию.Он отметил, что ракеты "Орешник" атакуют цель со скоростью 10 Махов – это 2,5-3 км в секунду.В четверг Владимир Путин сообщил об успешно проведенном испытании новейшей ракеты "Орешник". По словам российского лидера, в результате комбинированного удара в Днепропетровске был поражен один из крупнейших промышленных комплексов, известных со времен СССР, "который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение".Путин также заявил, что в случае эскалации агрессивных действий РФ будет отвечать также решительно и зеркально. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, украина, ракетная система средней дальности "орешник", вооруженные силы россии, армия и флот, оружие, новости, безопасность
Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин

Россия заранее предложит украинцам покинуть зоны поражения ракетами "Орешник" – Путин

20:39 21.11.2024 (обновлено: 20:46 21.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан дружественных стран покинуть опасные зоны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами как "Орешник" на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных нам государств, покинуть опасные зоны", - сказал глава государства в обращении к россиянам.
По словам Путина, Москва будет делать это по гуманитарным соображениям, открыто и публично, без опасения противодействия со стороны противника, так же получающего эту информацию.
"Почему без опасения? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует", - пояснил президент.
Он отметил, что ракеты "Орешник" атакуют цель со скоростью 10 Махов – это 2,5-3 км в секунду.
"Современные имеющиеся в мире системы ПВО и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают – это исключено", - добавил Путин.
В четверг Владимир Путин сообщил об успешно проведенном испытании новейшей ракеты "Орешник". По словам российского лидера, в результате комбинированного удара в Днепропетровске был поражен один из крупнейших промышленных комплексов, известных со времен СССР, "который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение".
Путин также заявил, что в случае эскалации агрессивных действий РФ будет отвечать также решительно и зеркально.
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Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин
 
Владимир Путин (политик)РоссияУкраинаРакетная система средней дальности "Орешник"Вооруженные силы РоссииАрмия и флотОружиеНовостиБезопасность
 
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