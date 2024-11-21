Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин
Россия заранее предложит украинцам покинуть зоны поражения ракетами "Орешник" – Путин
20:39 21.11.2024 (обновлено: 20:46 21.11.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Волхов" выполнила пуск ракеты "Калибр" в Японском море
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предупреждать мирных жителей и граждан дружественных стран покинуть опасные зоны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами как "Орешник" на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных нам государств, покинуть опасные зоны", - сказал глава государства в обращении к россиянам.
По словам Путина, Москва будет делать это по гуманитарным соображениям, открыто и публично, без опасения противодействия со стороны противника, так же получающего эту информацию.
"Почему без опасения? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует", - пояснил президент.
Он отметил, что ракеты "Орешник" атакуют цель со скоростью 10 Махов – это 2,5-3 км в секунду.
"Современные имеющиеся в мире системы ПВО и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают – это исключено", - добавил Путин.
В четверг Владимир Путин сообщил об успешно проведенном испытании новейшей ракеты "Орешник". По словам российского лидера, в результате комбинированного удара в Днепропетровске был поражен один из крупнейших промышленных комплексов, известных со времен СССР, "который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение".
Путин также заявил, что в случае эскалации агрессивных действий РФ будет отвечать также решительно и зеркально.
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