https://crimea.ria.ru/20241121/oreshnik-chto-izvestno-o-noveyshey-rossiyskoy-ballisticheskoy-rakete-1142047434.html

"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете

"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете - РИА Новости Крым, 21.11.2024

"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете

Вооруженные силы России начали использовать в зоне спецоперации баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками "Орешник". О ее... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T23:22

2024-11-21T23:22

2024-11-21T23:23

ракетная система средней дальности "орешник"

пво

владимир путин (политик)

россия

оружие

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армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России начали использовать в зоне спецоперации баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками "Орешник". О ее характеристиках рассказал в своем заявлении 21 ноября президент России Владимир Путин.В четверг президент России Владимир Путин сообщил, что испытание прошла одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". С ее помощью Вооруженные силы РФ ударили по Украине, поразив комплекс ВПК в Днепропетровске, который производит в том числе ракетную технику.Скорость ракеты — два-три километра в секунду, что не позволяет перехватить ее с помощью любых систем ПВО и ПРО, сообщил российский лидер. Средняя дальность "Орешника" — от 1000 до 5500 километров."Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения, - пишет РИА Новости. - К такому типу, например, относилась советская РСД-10 "Пионер" и перспективная РС-26 "Рубеж". Именно "Рубеж" украинские эксперты днем обвинили в ударе по Днепропетровску".На кадрах с уличных камер, опубликованных в Сети, — шесть практически вертикальных прилетов. "Можно предположить, что шесть боевых блоков — стандартная боевая нагрузка "Орешника". Взрывов не последовало. Вероятно, удар наносился инертными боевыми блоками — болванками, - уточняет издание. - Даже если били ими, кинетической энергии вполне хватит, чтобы нанести серьезный ущерб, поскольку в атмосферу боевой блок входит на гиперзвуковой скорости. Впрочем, не исключено, что использовались ракеты с проникающей головной частью для уничтожения подземных коммуникаций предприятия"."Орешник" — не первое российское перспективное оружие, о существовании которого президент сообщал лично. В 2018-м он анонсировал тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник", подводный дрон дальнего действия "Посейдон" и гиперзвуковой комплекс "Авангард". И тоже подчеркивал, что такое оружие невозможно перехватить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – ПутинКартаполов: заявление Путина - предостережение ЗападуПутин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары

https://crimea.ria.ru/20241121/putin-rf-ispytala-v-boevykh-usloviyakh-noveyshuyu-raketu-sredney-dalnosti-1142044466.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", пво, владимир путин (политик), россия, оружие, ядерное оружие, армия и флот, вооруженные силы россии