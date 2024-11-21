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"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете
"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете - РИА Новости Крым, 21.11.2024
"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете
Вооруженные силы России начали использовать в зоне спецоперации баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками "Орешник". О ее... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T23:22
2024-11-21T23:22
2024-11-21T23:23
ракетная система средней дальности "орешник"
пво
владимир путин (политик)
россия
оружие
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армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России начали использовать в зоне спецоперации баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками "Орешник". О ее характеристиках рассказал в своем заявлении 21 ноября президент России Владимир Путин.В четверг президент России Владимир Путин сообщил, что испытание прошла одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". С ее помощью Вооруженные силы РФ ударили по Украине, поразив комплекс ВПК в Днепропетровске, который производит в том числе ракетную технику.Скорость ракеты — два-три километра в секунду, что не позволяет перехватить ее с помощью любых систем ПВО и ПРО, сообщил российский лидер. Средняя дальность "Орешника" — от 1000 до 5500 километров."Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения, - пишет РИА Новости. - К такому типу, например, относилась советская РСД-10 "Пионер" и перспективная РС-26 "Рубеж". Именно "Рубеж" украинские эксперты днем обвинили в ударе по Днепропетровску".На кадрах с уличных камер, опубликованных в Сети, — шесть практически вертикальных прилетов. "Можно предположить, что шесть боевых блоков — стандартная боевая нагрузка "Орешника". Взрывов не последовало. Вероятно, удар наносился инертными боевыми блоками — болванками, - уточняет издание. - Даже если били ими, кинетической энергии вполне хватит, чтобы нанести серьезный ущерб, поскольку в атмосферу боевой блок входит на гиперзвуковой скорости. Впрочем, не исключено, что использовались ракеты с проникающей головной частью для уничтожения подземных коммуникаций предприятия"."Орешник" — не первое российское перспективное оружие, о существовании которого президент сообщал лично. В 2018-м он анонсировал тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник", подводный дрон дальнего действия "Посейдон" и гиперзвуковой комплекс "Авангард". И тоже подчеркивал, что такое оружие невозможно перехватить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – ПутинКартаполов: заявление Путина - предостережение ЗападуПутин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
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ракетная система средней дальности "орешник", пво, владимир путин (политик), россия, оружие, ядерное оружие, армия и флот, вооруженные силы россии
"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете
Новейшая российская ракета "Орешник" - ТТХ
23:22 21.11.2024 (обновлено: 23:23 21.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России начали использовать в зоне спецоперации баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками "Орешник". О ее характеристиках рассказал в своем заявлении 21 ноября президент России Владимир Путин.
В четверг президент России Владимир Путин сообщил, что испытание прошла
одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". С ее помощью Вооруженные силы РФ ударили по Украине, поразив комплекс ВПК в Днепропетровске, который производит в том числе ракетную технику.
Скорость ракеты — два-три километра в секунду, что не позволяет перехватить ее с помощью любых систем ПВО и ПРО, сообщил российский лидер. Средняя дальность "Орешника" — от 1000 до 5500 километров.
"Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения, - пишет РИА Новости. - К такому типу, например, относилась советская РСД-10 "Пионер" и перспективная РС-26 "Рубеж". Именно "Рубеж" украинские эксперты днем обвинили в ударе по Днепропетровску".
На кадрах с уличных камер, опубликованных в Сети, — шесть практически вертикальных прилетов. "Можно предположить, что шесть боевых блоков — стандартная боевая нагрузка "Орешника". Взрывов не последовало. Вероятно, удар наносился инертными боевыми блоками — болванками, - уточняет издание. - Даже если били ими, кинетической энергии вполне хватит, чтобы нанести серьезный ущерб, поскольку в атмосферу боевой блок входит на гиперзвуковой скорости. Впрочем, не исключено, что использовались ракеты с проникающей головной частью для уничтожения подземных коммуникаций предприятия".
"Орешник" — не первое российское перспективное оружие, о существовании которого президент сообщал лично. В 2018-м он анонсировал тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник", подводный дрон дальнего действия "Посейдон" и гиперзвуковой комплекс "Авангард". И тоже подчеркивал, что такое оружие невозможно перехватить.
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