https://crimea.ria.ru/20250331/v-krymu-realizuetsya-273-investitsionnykh-proekta-1145312479.html

В Крыму реализуется 273 инвестиционных проекта

В Крыму реализуется 273 инвестиционных проекта - РИА Новости Крым, 31.03.2025

В Крыму реализуется 273 инвестиционных проекта

В Крыму реализуется 273 инвестиционных проекта на сумму более 186 миллиардов рублей. Об этом на заседании Экономического совета сообщила зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T21:05

2025-03-31T21:05

2025-03-31T21:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Крыму реализуется 273 инвестиционных проекта на сумму более 186 миллиардов рублей. Об этом на заседании Экономического совета сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико.В результате реализации этих проектов планируется создать 12,4 тысячи рабочих мест, из которых фактически уже создано 8,7 тысячи. Больше всего новых рабочих мест появилось в Симферополе, Белогорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах: 4000, 942, 808 и 599 соответственно.Также в 2024 году заключено инвестиционных соглашений на сумму 68,5 миллиарда рублей, что обеспечит создание 467 рабочих мест.По ее информации, в хозяйственный оборот в 2024 году было включено 162 земельных участка государственной муниципальной формы собственности и 119 объектов государственной собственности."Инвесторы, заключившие инвестиционное соглашение с республикой, выполняют обязательства социального характера - 3,4 миллиарда рублей уже выполненных обязательств. Передано 292 квартиры в собственность Республики Крым. Данная практика помогает эффективно решать вопросы обеспечения жильем детей-сирот и медработников, а также переселения граждан из аварийного жилья", – сказала министр финансов.Лидерами по приему выполнения обязательств инвесторов являются Симферополь, Евпатория, Симферопольский район и Ялта, уточнила она.Ранее также сообщалось, что в период с 2022 по 2025 год включительно в экономику Крыма необходимо привлечь не менее 800 миллиардов рублей частных инвестиций.Также по информации руководителя управления федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольги Балдиной, валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей, рост за год составил 3,7%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал для Севастополя три перспективных направления развитияНовый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в годЗемля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ирина кивико, финансы, минфин крыма, экономика, новости, новости крыма