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Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт

Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт

Валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей, рост за год составил 3,7%. Такие цифры на заседании Экономического совета в Госсовете РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T18:31

2025-03-28T18:31

2025-03-28T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей, рост за год составил 3,7%. Такие цифры на заседании Экономического совета в Госсовете республики привела руководитель управления федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.По словам Балдиной, лидерами среди отраслей являются торговля, промышленность, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и транспорт. "Малый бизнес в валовом региональном продукте в Крыму занимает 34,4 % - это второе место среди регионов по удельному весу малого бизнеса", - подчеркнула глава Крымстата.Один из факторов, влияющих на валовый региональный продукт, это объемы основных фондов, сказала спикер. Сейчас в Крыму насчитывается 4,4 триллиона рублей основных фондов, что на 5,7% выше, чем в предыдущем году."Коэффициент обновления основных фондов республики имеет положительную тенденцию к росту, в 2023 году он составил 8,6%, что практически на 3 процентных пункта выше, чем в предыдущем году. По коэффициенту обновления основных фондов Республика Крым занимает 1 место в Южном Федеральном округе, на 2 месте - Ростовская область с показателем 7,4", - привела данные Балдина.Она также назвала статистику удельного веса инвестиций в крымскую экономику. Так, в 2024 году республика Крым занимала 2 место среди субъектов Южного Федерального округа по их доле в валовом региональном продукте.ВРП (валовой региональный продукт) — это суммарная добавленная стоимость всех продуктов и услуг, созданных предприятиями того или иного региона. Добавленная стоимость — разница между стоимостью проданного товара/услуги и стоимостью материалов, затраченных на его/её производство. ВРП рассчитывают как разницу между выпуском (это суммарная стоимость всех произведённых товаров и услуг за год) и промежуточным потреблением (стоимость товаров и услуг, которые нужны для производства других товаров и услуг). Валовой региональный продукт — один из основных показателей экономической ситуации в том или ином субъекте РФ. Его рассчитывает Росстат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризмаНазваны три основных инвестиционных направления в Симферопольском районеДетям интересно: статистика в жизни страны и общества

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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