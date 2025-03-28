Рейтинг@Mail.ru
Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250328/krym-na-vtorom-meste-v-yufo-po-investitsiyam-v-valovyy-regionalnyy-produkt-1145301617.html
Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт
Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт
Валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей, рост за год составил 3,7%. Такие цифры на заседании Экономического совета в Госсовете РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T18:31
2025-03-28T18:31
экономика крыма
крым
новости крыма
инвестиции
ольга балдина
крымстат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111812/42/1118124228_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_b4809c5c4a3fd8c15d3439dfe4b749f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей, рост за год составил 3,7%. Такие цифры на заседании Экономического совета в Госсовете республики привела руководитель управления федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.По словам Балдиной, лидерами среди отраслей являются торговля, промышленность, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и транспорт. "Малый бизнес в валовом региональном продукте в Крыму занимает 34,4 % - это второе место среди регионов по удельному весу малого бизнеса", - подчеркнула глава Крымстата.Один из факторов, влияющих на валовый региональный продукт, это объемы основных фондов, сказала спикер. Сейчас в Крыму насчитывается 4,4 триллиона рублей основных фондов, что на 5,7% выше, чем в предыдущем году."Коэффициент обновления основных фондов республики имеет положительную тенденцию к росту, в 2023 году он составил 8,6%, что практически на 3 процентных пункта выше, чем в предыдущем году. По коэффициенту обновления основных фондов Республика Крым занимает 1 место в Южном Федеральном округе, на 2 месте - Ростовская область с показателем 7,4", - привела данные Балдина.Она также назвала статистику удельного веса инвестиций в крымскую экономику. Так, в 2024 году республика Крым занимала 2 место среди субъектов Южного Федерального округа по их доле в валовом региональном продукте.ВРП (валовой региональный продукт) — это суммарная добавленная стоимость всех продуктов и услуг, созданных предприятиями того или иного региона. Добавленная стоимость — разница между стоимостью проданного товара/услуги и стоимостью материалов, затраченных на его/её производство. ВРП рассчитывают как разницу между выпуском (это суммарная стоимость всех произведённых товаров и услуг за год) и промежуточным потреблением (стоимость товаров и услуг, которые нужны для производства других товаров и услуг). Валовой региональный продукт — один из основных показателей экономической ситуации в том или ином субъекте РФ. Его рассчитывает Росстат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризмаНазваны три основных инвестиционных направления в Симферопольском районеДетям интересно: статистика в жизни страны и общества
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111812/42/1118124228_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_fb31033dcbf2bf2241eabb3648c7b803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика крыма, крым, новости крыма, инвестиции, ольга балдина, крымстат
Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт

В Крыму валовый региональный продукт на душу населения составляет более 377 тысяч рублей

18:31 28.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей, рост за год составил 3,7%. Такие цифры на заседании Экономического совета в Госсовете республики привела руководитель управления федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.
"Валовый региональный продукт (ВРП) в Крыму превысил 700 миллиардов рублей. На душу населения у нас произведено валового регионального продукта более 377 тыс. рублей, что на 4,3% больше, чем в 2022 году", - сказала она.
По словам Балдиной, лидерами среди отраслей являются торговля, промышленность, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и транспорт.
"Малый бизнес в валовом региональном продукте в Крыму занимает 34,4 % - это второе место среди регионов по удельному весу малого бизнеса", - подчеркнула глава Крымстата.
Один из факторов, влияющих на валовый региональный продукт, это объемы основных фондов, сказала спикер. Сейчас в Крыму насчитывается 4,4 триллиона рублей основных фондов, что на 5,7% выше, чем в предыдущем году.
"Коэффициент обновления основных фондов республики имеет положительную тенденцию к росту, в 2023 году он составил 8,6%, что практически на 3 процентных пункта выше, чем в предыдущем году. По коэффициенту обновления основных фондов Республика Крым занимает 1 место в Южном Федеральном округе, на 2 месте - Ростовская область с показателем 7,4", - привела данные Балдина.
Она также назвала статистику удельного веса инвестиций в крымскую экономику. Так, в 2024 году республика Крым занимала 2 место среди субъектов Южного Федерального округа по их доле в валовом региональном продукте.
"На сегодня у нас наблюдается рост инвестиций за прошедший год в таких сферах деятельности как культура, спорт, в строительстве, в деятельности сферы оптовой и розничной торговли, в транспортной сфере", - сказала управления федеральной службы государственной статистики по республике Крым и Севастополю.
ВРП (валовой региональный продукт) — это суммарная добавленная стоимость всех продуктов и услуг, созданных предприятиями того или иного региона. Добавленная стоимость — разница между стоимостью проданного товара/услуги и стоимостью материалов, затраченных на его/её производство. ВРП рассчитывают как разницу между выпуском (это суммарная стоимость всех произведённых товаров и услуг за год) и промежуточным потреблением (стоимость товаров и услуг, которые нужны для производства других товаров и услуг). Валовой региональный продукт — один из основных показателей экономической ситуации в том или ином субъекте РФ. Его рассчитывает Росстат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризма
Названы три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе
Детям интересно: статистика в жизни страны и общества
 
Экономика КрымаКрымНовости КрымаИнвестицииОльга БалдинаКрымстат
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:18Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день
21:43Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США
21:22Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалиста
20:38ЕС ограничит импорт сельхозпродукции с Украины
20:09Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
19:53Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме
19:06Очередь на Крымском мосту выросла до 700 машин
19:03Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул
18:51Мощное землетрясение в Мьянме: погибли 144 человека
18:31Крым на втором месте в ЮФО по инвестициям в валовый региональный продукт
17:43Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФ
17:04Крымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреля
16:42Групповой грабеж в Симферополе - приговор суда
16:21Будь готов: что в Крыму надо знать идущему в горы туристу
16:03Ушел как настоящий патриот: крымчане попрощались с воином СВО
15:37Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями
15:29Перебегала на красный: в Севастополе сбили девочку на переходе
15:24Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат
15:03РФ оставляет за собой право возобновить удары по энергетике Украины
14:48Невменяем и очень опасен: в Крыму ответили Зеленскому на слова о русских
Лента новостейМолния