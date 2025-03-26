https://crimea.ria.ru/20250326/novyy-kurort-zolotye-peski-v-krymu-budet-prinimat-1-mln-turistov-v-god-1145232911.html

Новый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год

Новый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Новый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год

Круглогодичный морской курорт "Золотые пески" в Крыму в перспективе будет принимать 1 миллион туристов в год. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T09:43

2025-03-26T09:43

2025-03-26T12:09

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"золотые пески россии"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Круглогодичный морской курорт "Золотые пески" в Крыму в перспективе будет принимать 1 миллион туристов в год. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, объем государственной поддержки морского курорта "Золотые пески" составит 13 миллиардов рублей, средства и республиканского и федерального бюджетов будут направлены на создание необходимой инфраструктуры. На сегодняшний день разработаны планировка территории и генплан курорта, отметил Аксенов."Общая площадь курорта – более 200 га. На сегодняшний день площадь проектирования – 52,6 га, в том числе 33,3 га непосредственно под отелями и санаториями; 12 га – озеленение, благоустройство и внутренняя дорожная сеть; 7,3 га – объекты якорной инфраструктуры. Отдельное внимание – современному оборудованию пляжей, которые все останутся общедоступными", - уточнил Аксенов.По словам главы Крыма, открытие курорта позволит привлечь дополнительный туристический поток, что создаст условия для роста производства продуктов питания и общепита, развития экскурсионной деятельности. Каким будет курорт "Золотые пески России"Концепция проекта предполагает перенос региональной автомобильной дороги за границы железной дороги, что позволит увеличить планировочные возможности земельных участков, уменьшит количество необходимых пешеходных переходов, а также сократит негативное экологическое влияние автодороги. Освободившуюся при переносе автодороги территорию планируется использовать для создания объектов рекреационной инфраструктуры. Также планируется создание эноцентра и сыроварни, объектов общепита самых разных направлений, арт-объектов, селфи-пойнтов и видовых площадок. Строительно-монтажные работы начнутся после завершения финансового моделирования, проектных работ и прохождения экспертиз, в том числе экологических. Первую очередь проекта планируется запустить уже в 2029 году. Масштабные рекреационные проекты "Золотые пески" и "Крымская ривьера" будут построены в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Новый курорт объединит в себе два туристических кластера – города Саки и Евпаторию. Проекты реализуются по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке государства и частных инвесторов. Доходы от курортного комплекса будут поступать также государству, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, инвесторы планируют вложить в проект порядка 60 млрд рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту СакиИнвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построятКогда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы

https://crimea.ria.ru/20250306/zolotye-peski-rossii-kak-idet-sozdanie-novogo-kurorta-v-krymu-1144694002.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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