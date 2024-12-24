https://crimea.ria.ru/20241224/zolotye-peski-rossii--kogda-v-krymu-poyavitsya-novyy-kurort-1142883435.html

"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курорт

"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курорт - РИА Новости Крым, 24.12.2024

"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курорт

Масштабный рекреационный проект "Золотые пески России" будет построен на западе Крыма до конца 2026 года в рамках нового федерального проекта "Пять морей и... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T16:12

2024-12-24T16:12

2024-12-24T17:44

крым

радио "спутник в крыму"

евпатория

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роман тихончук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Масштабный рекреационный проект "Золотые пески России" будет построен на западе Крыма до конца 2026 года в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Госсовета Республики по курортам и туризму Роман Тихончук.Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма", сообщала ранее пресс-служба правительства РФ. С 2025 года регионы будут получать субсидии на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".По его словам, 630 миллионов рублей на реализацию этого проекта как раз выделяются Крыму из федерального бюджета в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". Еще часть средств добавят из бюджета республики. Полностью построить новую рекреационную зону с привлечением инвестиционных средств должны до 1 декабря 2026 года.Площадь "Золотых песков России" составит более 100 гектаров, сообщалось ранее. Курорт объединит в себе два туристических кластера – города Саки и Евпаторию. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта "Золотые пески России" возведут 17 отелей три, четыре и пять "звезд" на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест. В рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал" в Саках также построят комплекс "Крымская ривьера" на площади 13 гектаров.Всего на западе Крыма реализуются инвестпроекты на сумму больше 190 миллиардов рублей. сообщала ранее председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеВ крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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