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Крым получит дополнительные деньги на развитие туризма - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Крым получит дополнительные деньги на развитие туризма
Крым получит дополнительные деньги на развитие туризма - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Крым получит дополнительные деньги на развитие туризма
Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма", сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T12:01
2024-12-24T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма", сообщает пресс-служба правительства РФ.Теперь регионы смогут получать федеральное софинансирование не только на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров, но и на благоустройство общественных пространств, строительство и реконструкцию пирсов, причалов и берегозащитных сооружений, проведение противооползневых и берегоукрепительных работ.Также в госпрограмму добавлены правила предоставления субсидий регионам на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для создания федеральных круглогодичных курортов.Помимо Крыма, получат господдержку на эти цели Краснодарский край, Бурятия, Дагестан, Приморский край, Санкт-Петербург, а также Запорожская, Иркутская и Калининградская области.Четыре из 10 проектов находятся на юге России: курорт "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" в Республике Крым на Черном море и проект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.Площадь "Золотых песков России", в частности, составит более 100 гектаров. Курорт объединит в себе два туристических кластера – города Саки и Евпаторию. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта "Золотые пески России" возведут 17 отелей три, четыре и пять "звезд" на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест.Общая площадь морского курорта "Крымская Ривьера" в Сакском районе составит около 13 гектаров. Частные инвесторы вложат в него 16 миллиардов рублей. Отельный комплекс будет включать в себя 840 номеров. Здесь смогут отдыхать более 90 тысяч туристов ежегодно, а налоговые поступления превысят 1 миллиард рублей в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – экспертИностранные туристы мечтают побывать в Крыму на Новый годВ Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, правительство россии
Крым получит дополнительные деньги на развитие туризма

Крым получит дополнительные средства из бюджета по госпрограмме "Развитие туризма"

12:01 24.12.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоТуристы в Ялте
Туристы в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма", сообщает пресс-служба правительства РФ.
"С 2025 года регионы будут получать субсидии на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", а также дополнительную поддержку на развитие туристических кластеров", - говорится в сообщении.
Теперь регионы смогут получать федеральное софинансирование не только на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров, но и на благоустройство общественных пространств, строительство и реконструкцию пирсов, причалов и берегозащитных сооружений, проведение противооползневых и берегоукрепительных работ.
Также в госпрограмму добавлены правила предоставления субсидий регионам на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для создания федеральных круглогодичных курортов.
Помимо Крыма, получат господдержку на эти цели Краснодарский край, Бурятия, Дагестан, Приморский край, Санкт-Петербург, а также Запорожская, Иркутская и Калининградская области.
"Пять морей и озеро Байкал" - проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов, часть национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Предполагает строительство 10 курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Цель – обеспечить не менее 140 млн внутренних турпоездок.
Четыре из 10 проектов находятся на юге России: курорт "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" в Республике Крым на Черном море и проект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.
Площадь "Золотых песков России", в частности, составит более 100 гектаров. Курорт объединит в себе два туристических кластера – города Саки и Евпаторию. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта "Золотые пески России" возведут 17 отелей три, четыре и пять "звезд" на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест.
Общая площадь морского курорта "Крымская Ривьера" в Сакском районе составит около 13 гектаров. Частные инвесторы вложат в него 16 миллиардов рублей. Отельный комплекс будет включать в себя 840 номеров. Здесь смогут отдыхать более 90 тысяч туристов ежегодно, а налоговые поступления превысят 1 миллиард рублей в год.
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