https://crimea.ria.ru/20241224/krym-poluchit-dopolnitelnye-dengi-na-razvitie-turizma-1142874934.html

Крым получит дополнительные деньги на развитие туризма

Крым получит дополнительные деньги на развитие туризма - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Крым получит дополнительные деньги на развитие туризма

Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма", сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T12:01

2024-12-24T12:01

2024-12-24T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма", сообщает пресс-служба правительства РФ.Теперь регионы смогут получать федеральное софинансирование не только на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров, но и на благоустройство общественных пространств, строительство и реконструкцию пирсов, причалов и берегозащитных сооружений, проведение противооползневых и берегоукрепительных работ.Также в госпрограмму добавлены правила предоставления субсидий регионам на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для создания федеральных круглогодичных курортов.Помимо Крыма, получат господдержку на эти цели Краснодарский край, Бурятия, Дагестан, Приморский край, Санкт-Петербург, а также Запорожская, Иркутская и Калининградская области.Четыре из 10 проектов находятся на юге России: курорт "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" в Республике Крым на Черном море и проект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.Площадь "Золотых песков России", в частности, составит более 100 гектаров. Курорт объединит в себе два туристических кластера – города Саки и Евпаторию. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта "Золотые пески России" возведут 17 отелей три, четыре и пять "звезд" на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест.Общая площадь морского курорта "Крымская Ривьера" в Сакском районе составит около 13 гектаров. Частные инвесторы вложат в него 16 миллиардов рублей. Отельный комплекс будет включать в себя 840 номеров. Здесь смогут отдыхать более 90 тысяч туристов ежегодно, а налоговые поступления превысят 1 миллиард рублей в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – экспертИностранные туристы мечтают побывать в Крыму на Новый годВ Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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