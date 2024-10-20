https://crimea.ria.ru/20241020/v-krymu-mestnye-turisty-dolzhny-imet-bolshe-skidok--mnenie-1141123732.html

В Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение

В Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение - РИА Новости Крым, 20.10.2024

В Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение

Крыму необходима республиканская стратегия развития с программами лояльности для привлечения туристов круглогодично, в том числе крымчан – особенно в... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T19:10

2024-10-20T19:10

2024-10-20T19:10

радио "спутник в крыму"

людмила бабий

туризм в крыму

мнения

крым

общество

экономика крыма

отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крыму необходима республиканская стратегия развития с программами лояльности для привлечения туристов круглогодично, в том числе крымчан – особенно в межсезонье. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, турпоток в Крым вырос в высокий сезон, несмотря на негативные прогнозы, однако его эффективность до сих пор никак не оценивается."Мы должны понимать, сколько получаем туристов на каждый миллион вложенных рублей. А мы не знаем, растет турпоток сам по себе или потому, что средства размещения в ущерб собственной экономике оставили цены на уровне прошлого года", – акцентировала Бабий.Чтобы иметь возможность планировать на перспективу с учетом тенденций и спроса, Крыму крайне необходимы конкретные программы по привлечению туристов, в том числе в межсезонье, считает она."Я знаю, что такая стратегия будет разрабатываться. Потому что все, что сейчас делается для привлечения, осуществляется силами отелей, санаториев и в некоторых случаях – администрациями муниципальных образований, и этого недостаточно", – отметила Бабий.По ее мнению, начать работу в этом направлении нужно с опроса через социальные сети потенциальных клиентов."Что нужно туристу от Крыма и с чем Крым ассоциируется в межсезонье? Это должны быть массовые опросы, на основании которых будет делаться анализ и стратегия", – считает Бабий.При этом очень важно предусмотреть программы, которые стимулировали бы перемещение крымчан, в том числе в межсезонье, "потому что важно совместить все интересы", добавила она.По ее словам, сегодня крымский турбизнес предлагает внутреннему туристу, по сути, только 10%-ю скидку для жителей ЮФО в местах размещения и некоторых музеях. А должен быть комплекс программ лояльности с учетом спроса жителей Крыма, подчеркнула эксперт."Потому что крымчанин, который приедет в Ялту на 2-3 дня, чтобы посетить бесплатно музеи, потратит деньги на бензин – это экономика Крыма, потратит на питание – экономика Ялты и Крыма, где-то снимет жилье – и отсюда пойдут налоги", – пояснила свою позицию эксперт.По словам Бабий, все больше крымских семей, и не только семей, проводят выходные активно, путешествуют, "благо, есть где". И новый шаг навстречу им в туротрасли очень важен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска Когда начнут строить масштабный курорт "Приморск" в Запорожской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила бабий, туризм в крыму, мнения, крым, общество, экономика крыма, отдых в крыму