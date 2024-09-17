https://crimea.ria.ru/20240917/kurortnyy-anshlag-v-krymu-kak-vyros-turpotok-etim-letom-1140401405.html

Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом

Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом

Турпоток в Крым по итогам высокого курортного сезона- 2024 вырос на треть в сравнении с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T21:05

2024-09-17T21:05

2024-09-17T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Турпоток в Крым по итогам высокого курортного сезона- 2024 вырос на треть в сравнении с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.При этом он подчеркнул, что туристическая отрасль в республике развивается и готова принимать еще большее число гостей. В других отраслях экономики Крыма Константинов также отметил большое число перемен."У нас очень хороший рост бюджета - 30% к прошлому году, при том, что самолеты не летают. Мы практически избавились от безработицы, хотя в 2014 году активная безработица составляла 260 тысяч человек по Крыму. Сегодня эту тему также закрыли", - сказал Константинов.В целом курортный сезон в Крыму состоялся и показал хороший результат, единогласно отмечают также эксперты отрасли. При этом многие туристы предпочитают не просто поездки в Крым, а путешествия по всему полуострову, рассказал ранее директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталосьРоссияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезономВ Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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