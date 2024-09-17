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Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом
Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом
Турпоток в Крым по итогам высокого курортного сезона- 2024 вырос на треть в сравнении с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T21:05
2024-09-17T21:07
радио "спутник в крыму"
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туризм
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Турпоток в Крым по итогам высокого курортного сезона- 2024 вырос на треть в сравнении с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.При этом он подчеркнул, что туристическая отрасль в республике развивается и готова принимать еще большее число гостей. В других отраслях экономики Крыма Константинов также отметил большое число перемен."У нас очень хороший рост бюджета - 30% к прошлому году, при том, что самолеты не летают. Мы практически избавились от безработицы, хотя в 2014 году активная безработица составляла 260 тысяч человек по Крыму. Сегодня эту тему также закрыли", - сказал Константинов.В целом курортный сезон в Крыму состоялся и показал хороший результат, единогласно отмечают также эксперты отрасли. При этом многие туристы предпочитают не просто поездки в Крым, а путешествия по всему полуострову, рассказал ранее директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталосьРоссияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезономВ Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска
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туризм в крыму, туризм, крым, владимир константинов, общество, отдых в крыму, новости крыма
Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом

Турпоток в Крым вырос на треть - Константинов

21:05 17.09.2024 (обновлено: 21:07 17.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкОтдых в Евпатории
Отдых в Евпатории - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Турпоток в Крым по итогам высокого курортного сезона- 2024 вырос на треть в сравнении с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.
"У нас рост под 30% среднекрымский по курортному сезону. Алушта собрала столько людей, сколько не собирала за весь период своей истории. Ялта, Феодосия в августе собрали аншлаг, Бахчисарайский район, Евпатория неплохо сработали", - рассказал спикер крымского парламента.
При этом он подчеркнул, что туристическая отрасль в республике развивается и готова принимать еще большее число гостей.
В других отраслях экономики Крыма Константинов также отметил большое число перемен.
"У нас очень хороший рост бюджета - 30% к прошлому году, при том, что самолеты не летают. Мы практически избавились от безработицы, хотя в 2014 году активная безработица составляла 260 тысяч человек по Крыму. Сегодня эту тему также закрыли", - сказал Константинов.
В целом курортный сезон в Крыму состоялся и показал хороший результат, единогласно отмечают также эксперты отрасли. При этом многие туристы предпочитают не просто поездки в Крым, а путешествия по всему полуострову, рассказал ранее директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
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