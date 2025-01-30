https://crimea.ria.ru/20250130/sport-u-morya-v-gaspre-postroili-ploschadku-dlya-igry-v-petank-1143811482.html

Спорт у моря: в Гаспре построили площадку для игры в петанк

Спорт у моря: в Гаспре построили площадку для игры в петанк - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Спорт у моря: в Гаспре построили площадку для игры в петанк

В ялтинском поселке Гаспра завершено строительство площадки для игры в петанк. Как сообщила в четверг глава администрации Ялты Янина Павленко, площадка уже... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T19:10

2025-01-30T19:10

2025-01-30T19:10

гаспра

спорт

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Гаспра завершено строительство площадки для игры в петанк. Как сообщила в четверг глава администрации Ялты Янина Павленко, площадка уже открыта и принимает первые соревнования.По воскресеньям с 10 часов утра на площадке будут проходить соревнования, уточнила Павленко. Она напомнила, что этот проект стал пилотным, в рамках которого горожане сами предлагают территории под благоустройство и идею."Но мы уже готовимся к следующему – о начале приема заявлений сообщу дополнительно. Победителей определяет онлайн голосование. 5% работ оплачивают они, 95% – город – до 2 миллионов рублей. Главное условие – пользоваться результатами реализации проекта могут все желающие", – подчеркнула глава администрации.Петанк – один из видов боулспорта. Цель игры состоит в том, что игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 метра по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе поставить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром – кошонетом. При этом металлический шар может задеть кошонет или сбить шар соперника, чтобы оттолкнуть его. Главное чтобы в конце игры один или несколько шаров команды оказались ближе к кошонету, чем шары соперника. За каждый такой шар начисляется одно очко. Игра продолжается до 13 очков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась Ялта в 2024 годуКогда завершится благоустройство Массандровского парка в ЯлтеВ Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели

https://crimea.ria.ru/20250128/v-yalte-khotyat-postroit-basseyn-i-novyy-sportkompleks-1143750218.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаспра, спорт, ялта, янина павленко, общество, городская среда, благоустройство, новости крыма