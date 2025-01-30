Спорт у моря: в Гаспре построили площадку для игры в петанк

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Гаспра завершено строительство площадки для игры в петанк. Как сообщила в четверг глава администрации Ялты Янина Павленко, площадка уже открыта и принимает первые соревнования.По воскресеньям с 10 часов утра на площадке будут проходить соревнования, уточнила Павленко. Она напомнила, что этот проект стал пилотным, в рамках которого горожане сами предлагают территории под благоустройство и идею."Но мы уже готовимся к следующему – о начале приема заявлений сообщу дополнительно. Победителей определяет онлайн голосование. 5% работ оплачивают они, 95% – город – до 2 миллионов рублей. Главное условие – пользоваться результатами реализации проекта могут все желающие", – подчеркнула глава администрации.Петанк – один из видов боулспорта. Цель игры состоит в том, что игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 метра по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе поставить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром – кошонетом. При этом металлический шар может задеть кошонет или сбить шар соперника, чтобы оттолкнуть его. Главное чтобы в конце игры один или несколько шаров команды оказались ближе к кошонету, чем шары соперника. За каждый такой шар начисляется одно очко. Игра продолжается до 13 очков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась Ялта в 2024 годуКогда завершится благоустройство Массандровского парка в ЯлтеВ Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Гаспра завершено строительство площадки для игры в петанк. Как сообщила в четверг глава администрации Ялты Янина Павленко, площадка уже открыта и принимает первые соревнования.
"Работа проведена большая – здесь расчищена территория, сделан павильон с раздевалками и хозпомещениями. Инициатором выступила федерация петанка. Теперь в любое время желающие могут тренироваться", – рассказала мэр курорта.
По воскресеньям с 10 часов утра на площадке будут проходить соревнования, уточнила Павленко. Она напомнила, что этот проект стал пилотным, в рамках которого горожане сами предлагают территории под благоустройство и идею.
"Но мы уже готовимся к следующему – о начале приема заявлений сообщу дополнительно. Победителей определяет онлайн голосование. 5% работ оплачивают они, 95% – город – до 2 миллионов рублей. Главное условие – пользоваться результатами реализации проекта могут все желающие", – подчеркнула глава администрации.
Петанк – один из видов боулспорта. Цель игры состоит в том, что игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 метра по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе поставить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром – кошонетом. При этом металлический шар может задеть кошонет или сбить шар соперника, чтобы оттолкнуть его. Главное чтобы в конце игры один или несколько шаров команды оказались ближе к кошонету, чем шары соперника. За каждый такой шар начисляется одно очко. Игра продолжается до 13 очков.
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