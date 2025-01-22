https://crimea.ria.ru/20250122/v-alupke-blagoustraivayut-vorontsovskie-kupalni-i-zonu-rybatskoy-arteli-1143552762.html

В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели

В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели - РИА Новости Крым, 22.01.2025

В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели

В Алупке к началу курортного сезона расширится пляжная зона – с двух карт до четырех. Это стало возможным в рамках реконструкции знаменитых "Воронцовских... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T09:56

2025-01-22T09:56

2025-01-22T10:25

алупка

большая ялта

ялта

янина павленко

пляжи крыма

благоустройство

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143552382_0:121:1279:840_1920x0_80_0_0_c5c68d28dc1753e045e47dfae32c2f05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Алупке к началу курортного сезона расширится пляжная зона – с двух карт до четырех. Это стало возможным в рамках реконструкции знаменитых "Воронцовских купален", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. "Воронцовские купальни" - один из самых популярных пляжей Алупки."В советские годы он официально назывался "Городским", а второе, "народное", имя обрел благодаря купальням графа Воронцова (в дореволюционное время они располагались неподалеку). Именно здесь завершается лестница от дворца к побережью", - написала Павленко в Telegram-канале.Когда Крым был в составе Украины, проезд к "купальням" закрыли мелкие торговые точки и шалманы, из-за чего стало невозможным отсыпать пляж после зимних штормов. Все они на данный момент убраны.К началу курортного сезона закончится также реконструкция Массандровского парка в Ялте. Работы планируется завершить в 1 квартале 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские садыЯлта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздникиКогда в Крыму восстановят разрушенные штормом пляжи

алупка

большая ялта

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алупка, большая ялта, ялта, янина павленко, пляжи крыма, благоустройство, новости крыма, крым