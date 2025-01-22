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В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели
В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели - РИА Новости Крым, 22.01.2025
В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели
В Алупке к началу курортного сезона расширится пляжная зона – с двух карт до четырех. Это стало возможным в рамках реконструкции знаменитых "Воронцовских... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T09:56
2025-01-22T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Алупке к началу курортного сезона расширится пляжная зона – с двух карт до четырех. Это стало возможным в рамках реконструкции знаменитых "Воронцовских купален", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. "Воронцовские купальни" - один из самых популярных пляжей Алупки."В советские годы он официально назывался "Городским", а второе, "народное", имя обрел благодаря купальням графа Воронцова (в дореволюционное время они располагались неподалеку). Именно здесь завершается лестница от дворца к побережью", - написала Павленко в Telegram-канале.Когда Крым был в составе Украины, проезд к "купальням" закрыли мелкие торговые точки и шалманы, из-за чего стало невозможным отсыпать пляж после зимних штормов. Все они на данный момент убраны.К началу курортного сезона закончится также реконструкция Массандровского парка в Ялте. Работы планируется завершить в 1 квартале 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские садыЯлта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздникиКогда в Крыму восстановят разрушенные штормом пляжи
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В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели
В Крыму преображаются "Воронцовские купальни" и территория рыбацкой артели в Алупке
09:56 22.01.2025 (обновлено: 10:25 22.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Алупке к началу курортного сезона расширится пляжная зона – с двух карт до четырех. Это стало возможным в рамках реконструкции знаменитых "Воронцовских купален", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Воронцовские купальни" - один из самых популярных пляжей Алупки.
"В советские годы он официально назывался "Городским", а второе, "народное", имя обрел благодаря купальням графа Воронцова (в дореволюционное время они располагались неподалеку). Именно здесь завершается лестница от дворца к побережью", - написала Павленко в Telegram-канале.
Когда Крым был в составе Украины, проезд к "купальням" закрыли мелкие торговые точки и шалманы, из-за чего стало невозможным отсыпать пляж после зимних штормов. Все они на данный момент убраны.
"Кроме того, благоустройство затронет прилегающий пляж "Детский" и территорию рыбацкой артели "Порт Жорж". К летнему купальному сезону вместо двух маленьких будет 3-4 широких общедоступных пляжных карты. А в перспективе у Алупки появится и своя променадная зона", - сообщает мэр Большой Ялты.
К началу курортного сезона закончится
также реконструкция Массандровского парка в Ялте. Работы планируется завершить в 1 квартале 2025 года.
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