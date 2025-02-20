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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T22:55
2025-02-20T22:55
2025-02-20T22:55
севастополь
новости
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта