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В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 20.02.2025

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T22:55

2025-02-20T22:55

2025-02-20T22:55

севастополь

новости

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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