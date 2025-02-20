Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250220/v-sevastopole-otkryli-reyd--1144350684.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T22:55
2025-02-20T22:55
севастополь
новости
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/84/1103718440_0:80:2501:1486_1920x0_80_0_0_031f99b2377272d4dde9b942ae636302.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/84/1103718440_111:0:2304:1645_1920x0_80_0_0_204f67275e0b83f22c405eb3223c146a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта

22:55 20.02.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовостиМорской транспортПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
23:11Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день
22:55В Севастополе открыли рейд
22:42На АЗС в Крыму появятся автокемпинги
22:22Спортсмены из Севастополя взяли два "серебра" на соревнованиях по борьбе
22:04Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США
21:52Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа
21:37Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом
21:31Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение
21:16Инвалида избили до смерти в Бахчисарайском районе
20:57Над Крымом отработали системы ПВО
20:54Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы
20:32В Севастополе простились с двумя героями СВО
20:0027 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью
19:46После атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена
19:15ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию
19:00С героем спецоперации простились в Керчи
18:48В Севастополе перекрыли рейд
18:37Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО
Лента новостейМолния