https://crimea.ria.ru/20241230/kak-izmenilas-yalta-v-2024-godu-1143017059.html
Как изменилась Ялта в 2024 году
Как изменилась Ялта в 2024 году - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Как изменилась Ялта в 2024 году
В 2024 году курорты Большой Ялты приняли больше двух миллионов туристов. В прибрежных городах и поселках благоустроили прогулочные зоны и парки, а также... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T11:17
2024-12-30T11:17
2024-12-30T11:17
ялта
крым
янина павленко
благоустройство
реконструкция
реконструкция алупки
общество
новости крыма
образование в крыму и севастополе
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В 2024 году курорты Большой Ялты приняли больше двух миллионов туристов. В прибрежных городах и поселках благоустроили прогулочные зоны и парки, а также обновили объекты показа. Об итогах уходящего года рассказала глава городской администрации Янина Павленко.Реконструкции и ремонты общественных пространствПо словам Павленко, в 2024 году в историческом центре Алупки завершена реконструкция и туристические объекты объединены теперь в единое архитектурно-культурное пространство.Работа проведена огромная, отмечает Павленко, поскольку здесь появились не только новые зоны отдыха, но и новые трубы водопровода и канализации, над которыми выложены "тысячи квадратов брусчатки".Стартовал в уходящем году и еще один важнейший проект – масштабная работа берегоукрепительных сооружений, пострадавших от "шторма века" в 2023-м."В работе 22 объекта", – уточнила Павленко.Также в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Алупке благоустроен Милютинский парк. В работе обустройство детского сквера на улице Фрунзе.В самой Ялте провели благоустройство общественного пространства на улице Сеченова. Также будут проведены работы на некоторых дворовых территориях.В сквере Калинина с 2024 года появилось молодежное пространство с воркаут-зоной и скейтпарком. Также на улице Карла Маркса оборудовали площадку ГТО, а в курортном поселке Парковое – многофункциональную спортплощадку с антивандальными теннисными и шахматными столами.Стартовала и долгожданная реконструкция Ялтинского центра культуры. По словам Павленко, открыть его намерены уже весной – "вместе с обновленной площадью перед центром, украшением которой станет световой фонтан".Кроме того, благодаря запуску пилотного проекта "Активный горожанин" в Гаспре ждут новую площадку для игры в петанк.Социальные проекты и программыВ 2024 году в Ялте побили рекорд – в новое жилье переехали 140 семей: дети-сироты, граждане с ограниченными возможностями здоровья, семьи военнослужащих, жители аварийных домов, рассказала Павленко.Кроме того, завершено строительство фельдшерско-акушерских пунктов в девяти поселках, на что было выделено 160 млн рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение", добавила она.Существенная работа проведена и в объектах образования, в том числе дошкольного. К примеру, завершен капремонт Ялтинской начальной школы №13, а также кровли и второго блока школы № 11. Заменено 460 оконных блоков в семи учебных учреждениях."В Ливадийской школе открыт один из первых в Крыму "Атомклассов", в "Школе будущего" – Кванториум, а в Краснокаменке, Симеизе и Ливадии – "Точки роста", – поделилась Павленко.По ее словам, в 2024 году в Ялте полностью была ликвидирована очередь в детские сады.Не обошли вниманием и бездомных животных – запустили проект "Кошкин Дом". Первые 10 домиков установили в Ялте, Алупке, Гаспре, Массандре и Гурзуфе.Новые соглашения связиВ 2024 году руководство Ялты подписало соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве с Гранадой (Республика Никарагуа). А также соглашение о дружбе и сотрудничестве с городом Дмитров Московской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 годуСтереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр АлупкиЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, янина павленко, благоустройство, реконструкция, реконструкция алупки, общество, новости крыма, образование в крыму и севастополе, жилье в крыму
Как изменилась Ялта в 2024 году
Ялту в 2024 году посетили больше двух миллионов туристов – Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В 2024 году курорты Большой Ялты приняли больше двух миллионов туристов. В прибрежных городах и поселках благоустроили прогулочные зоны и парки, а также обновили объекты показа. Об итогах уходящего года рассказала глава городской администрации Янина Павленко.
Реконструкции и ремонты общественных пространств
По словам Павленко, в 2024 году в историческом центре Алупки
завершена реконструкция и туристические объекты объединены теперь в единое архитектурно-культурное пространство.
Работа проведена огромная, отмечает Павленко, поскольку здесь появились не только новые зоны отдыха, но и новые трубы водопровода и канализации, над которыми выложены "тысячи квадратов брусчатки".
"По камешку перебрали ступени лестницы, сохранив ее первозданный вид, а на улицу Амет-Хана Султана вернули питьевой фонтан 1847 года. Обновилась и площадь перед Храмом Святого Архангела Михаила", – рассказала Павленко.
Стартовал в уходящем году и еще один важнейший проект – масштабная работа берегоукрепительных сооружений, пострадавших от "шторма века" в 2023-м.
"В работе 22 объекта", – уточнила Павленко.
Также в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Алупке благоустроен Милютинский парк. В работе обустройство детского сквера на улице Фрунзе.
В самой Ялте провели благоустройство общественного пространства на улице Сеченова. Также будут проведены работы на некоторых дворовых территориях.
В сквере Калинина с 2024 года появилось молодежное пространство с воркаут-зоной и скейтпарком. Также на улице Карла Маркса оборудовали площадку ГТО, а в курортном поселке Парковое – многофункциональную спортплощадку с антивандальными теннисными и шахматными столами.
Стартовала и долгожданная реконструкция Ялтинского центра культуры. По словам Павленко, открыть его намерены уже весной – "вместе с обновленной площадью перед центром, украшением которой станет световой фонтан".
Кроме того, благодаря запуску пилотного проекта "Активный горожанин" в Гаспре ждут новую площадку для игры в петанк.
Социальные проекты и программы
В 2024 году в Ялте побили рекорд – в новое жилье переехали 140 семей: дети-сироты, граждане с ограниченными возможностями здоровья, семьи военнослужащих, жители аварийных домов, рассказала Павленко.
Кроме того, завершено строительство фельдшерско-акушерских пунктов в девяти поселках, на что было выделено 160 млн рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение", добавила она.
Существенная работа проведена и в объектах образования, в том числе дошкольного. К примеру, завершен капремонт Ялтинской начальной школы №13, а также кровли и второго блока школы № 11. Заменено 460 оконных блоков в семи учебных учреждениях.
"В Ливадийской школе открыт один из первых в Крыму "Атомклассов", в "Школе будущего" – Кванториум, а в Краснокаменке, Симеизе и Ливадии – "Точки роста", – поделилась Павленко.
По ее словам, в 2024 году в Ялте полностью была ликвидирована очередь в детские сады.
Не обошли вниманием и бездомных животных – запустили проект "Кошкин Дом". Первые 10 домиков установили в Ялте, Алупке, Гаспре, Массандре и Гурзуфе.
Новые соглашения связи
В 2024 году руководство Ялты подписало соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве с Гранадой (Республика Никарагуа). А также соглашение о дружбе и сотрудничестве с городом Дмитров Московской области.
"И это только часть того, что сделано! Вместе мы ремонтировали дороги, высаживали деревья и цветы, принимали гостей (больше 2 млн туристов). И самое главное – ни на один день не останавливали помощь фронту и жителям освобожденных территорий!" – подчеркнула Павленко.
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