https://crimea.ria.ru/20240501/aksenov-nazval-stoimost-rekonstruktsii-istoricheskogo-tsentra-alupki-1136977887.html
Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
На реализацию проекта "Старый город" в южнобережной Алупке, предусматривающего реконструкцию объектов туристического показа в историческом центре города и их... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T20:32
2024-05-01T20:32
2024-05-01T20:32
алупка
сергей аксенов
крым
реконструкция
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. На реализацию проекта "Старый город" в южнобережной Алупке, предусматривающего реконструкцию объектов туристического показа в историческом центре города и их объединение в единое архитектурно-культурное пространство, выделено 250 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения Алупки.По словам Аксенова, все эти преобразования подчеркнут историческую ценность города и станут точкой притяжения как для жителей Южного берега, так и для гостей Крыма.Проектом предусмотрены ремонт фасадов зданий, оборудование новых парковок, установка скамеек и освещения, дорожные и противооползневые работы. Масштабная реконструкция должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в Балаклаве Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов
https://crimea.ria.ru/20240425/tsentr-alupki-raspisyvayut-khudozhniki-kogda-zavershat-rekonstruktsiyu-1136863968.html
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алупка, сергей аксенов, крым, реконструкция, история, культура, архитектура, новости крыма
Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
На благоустройство исторического центра Алупки в Крыму выделено 250 млн рублей – Аксенов