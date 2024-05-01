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Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
На реализацию проекта "Старый город" в южнобережной Алупке, предусматривающего реконструкцию объектов туристического показа в историческом центре города и их... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T20:32
2024-05-01T20:32
алупка
сергей аксенов
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реконструкция
история
культура
архитектура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. На реализацию проекта "Старый город" в южнобережной Алупке, предусматривающего реконструкцию объектов туристического показа в историческом центре города и их объединение в единое архитектурно-культурное пространство, выделено 250 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения Алупки.По словам Аксенова, все эти преобразования подчеркнут историческую ценность города и станут точкой притяжения как для жителей Южного берега, так и для гостей Крыма.Проектом предусмотрены ремонт фасадов зданий, оборудование новых парковок, установка скамеек и освещения, дорожные и противооползневые работы. Масштабная реконструкция должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке на месте двух домов построят амфитеатр15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в Балаклаве Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов
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алупка, сергей аксенов, крым, реконструкция, история, культура, архитектура, новости крыма
Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки

На благоустройство исторического центра Алупки в Крыму выделено 250 млн рублей – Аксенов

20:32 01.05.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСергей Аксенов в Алупке
Сергей Аксенов в Алупке
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. На реализацию проекта "Старый город" в южнобережной Алупке, предусматривающего реконструкцию объектов туристического показа в историческом центре города и их объединение в единое архитектурно-культурное пространство, выделено 250 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения Алупки.
"В 2022 году город Алупка городского округа Ялта победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На выполнение благоустройства в 2023-2024 годах правительством Российской Федерации было выделено более 250 млн рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, все эти преобразования подчеркнут историческую ценность города и станут точкой притяжения как для жителей Южного берега, так и для гостей Крыма.
Проектом предусмотрены ремонт фасадов зданий, оборудование новых парковок, установка скамеек и освещения, дорожные и противооползневые работы. Масштабная реконструкция должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков.
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АлупкаСергей АксеновКрымРеконструкцияИсторияКультураАрхитектураНовости Крыма
 
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