Рейтинг@Mail.ru
Эвакуация в 344 населенных пунктах объявлена в Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241212/evakuatsiya-v-344-naselennykh-punktakh-obyavlena-v-kharkovskoy-oblasti--1142588617.html
Эвакуация в 344 населенных пунктах объявлена в Харьковской области
Эвакуация в 344 населенных пунктах объявлена в Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Эвакуация в 344 населенных пунктах объявлена в Харьковской области
В Харьковской области эвакуации подлежат 344 населенных пункта, расположенных 1,5 километрах от линии фронта. Об этом сообщил глава областной военной... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T20:24
2024-12-12T20:24
новости
эвакуация
харьков
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136246170_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_21c4214c65b58458618b392363fdff97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Харьковской области эвакуации подлежат 344 населенных пункта, расположенных 1,5 километрах от линии фронта. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, его слова приводит украинское агентство УНИАН.Некоторые люди не хотят выезжать из своих домов, несмотря на то, что в населенных пунктах нет света, воды, отопления и никакие учреждения, включая больницы, магазины и банки, не работают, отмечает агентство.Утром 12 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубова в своем Telegram-канале сообщал, что на фоне наступательных действий ВС РФ в рамках "усиления мероприятий по эвакуации" на Купянском и Боровском направлениях были эвакуированы 36 человек. В середине октября он сообщал о принудительной эвакуации людей из Купянского района.Ранее, 25 сентября, Украинское министерство по вопросам реинтеграции заявляло, что в 29 населенных пунктах Харьковской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Ранее в Боровском поселковом совете сообщали об обязательной эвакуации из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.Еще в апреле текущего года сообщалось, что власти Харьковской области вывозят из Харькова стратегические и научные предприятия.26 ноября в Минобороны России сообщили об освобождении от украинских боевиков еще одного населенного пункта в Харьковской области – села Копанки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области В Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского ЦИПсО запустил фейк об эвакуации из Сирии и сборе помощи для военных
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136246170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63f437a3c1ad6573631eccf9919d3f5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, эвакуация, харьков, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), украина
Эвакуация в 344 населенных пунктах объявлена в Харьковской области

В Харьковской области эвакуируют 344 населенных пункта в 1,5 км от линии фронта

20:24 12.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Харьковской области эвакуации подлежат 344 населенных пункта, расположенных 1,5 километрах от линии фронта. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, его слова приводит украинское агентство УНИАН.
"В Харьковской области эвакуации подлежат 344 населенных пункта... Речь о прифронтовых и фронтовых селах и городах, расположенных в 1,5 километрах от линии фронта", – говорится в сообщении.
Некоторые люди не хотят выезжать из своих домов, несмотря на то, что в населенных пунктах нет света, воды, отопления и никакие учреждения, включая больницы, магазины и банки, не работают, отмечает агентство.
Утром 12 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубова в своем Telegram-канале сообщал, что на фоне наступательных действий ВС РФ в рамках "усиления мероприятий по эвакуации" на Купянском и Боровском направлениях были эвакуированы 36 человек. В середине октября он сообщал о принудительной эвакуации людей из Купянского района.
Ранее, 25 сентября, Украинское министерство по вопросам реинтеграции заявляло, что в 29 населенных пунктах Харьковской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Ранее в Боровском поселковом совете сообщали об обязательной эвакуации из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
Еще в апреле текущего года сообщалось, что власти Харьковской области вывозят из Харькова стратегические и научные предприятия.
26 ноября в Минобороны России сообщили об освобождении от украинских боевиков еще одного населенного пункта в Харьковской области – села Копанки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
В Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского
ЦИПсО запустил фейк об эвакуации из Сирии и сборе помощи для военных
 
НовостиЭвакуацияХарьковХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ
20:24Эвакуация в 344 населенных пунктах объявлена в Харьковской области
20:11Как помогают бездомным людям в Крыму
19:51Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram
19:27Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
19:10Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России
18:53В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культуры
18:31В Севастополе из-за непогоды в пятницу не будут работать катера и паромы
18:16В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым
17:40В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
17:10Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет
16:55Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам
16:36Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму
16:30Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России
16:17Как изменятся штрафы за нарушения ПДД с января
16:03Трехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буря
15:45В Керчи простились с героем СВО
15:36Почему Турция не признает Крым
15:17Вез тысячи патронов и гранатометы: на Кубани задержали крымчанина
15:06Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом
Лента новостейМолния