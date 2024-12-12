https://crimea.ria.ru/20241212/evakuatsiya-v-344-naselennykh-punktakh-obyavlena-v-kharkovskoy-oblasti--1142588617.html

Эвакуация в 344 населенных пунктах объявлена в Харьковской области

Эвакуация в 344 населенных пунктах объявлена в Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Эвакуация в 344 населенных пунктах объявлена в Харьковской области

В Харьковской области эвакуации подлежат 344 населенных пункта, расположенных 1,5 километрах от линии фронта. Об этом сообщил глава областной военной... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T20:24

2024-12-12T20:24

2024-12-12T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Харьковской области эвакуации подлежат 344 населенных пункта, расположенных 1,5 километрах от линии фронта. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, его слова приводит украинское агентство УНИАН.Некоторые люди не хотят выезжать из своих домов, несмотря на то, что в населенных пунктах нет света, воды, отопления и никакие учреждения, включая больницы, магазины и банки, не работают, отмечает агентство.Утром 12 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубова в своем Telegram-канале сообщал, что на фоне наступательных действий ВС РФ в рамках "усиления мероприятий по эвакуации" на Купянском и Боровском направлениях были эвакуированы 36 человек. В середине октября он сообщал о принудительной эвакуации людей из Купянского района.Ранее, 25 сентября, Украинское министерство по вопросам реинтеграции заявляло, что в 29 населенных пунктах Харьковской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Ранее в Боровском поселковом совете сообщали об обязательной эвакуации из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.Еще в апреле текущего года сообщалось, что власти Харьковской области вывозят из Харькова стратегические и научные предприятия.26 ноября в Минобороны России сообщили об освобождении от украинских боевиков еще одного населенного пункта в Харьковской области – села Копанки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области В Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского ЦИПсО запустил фейк об эвакуации из Сирии и сборе помощи для военных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, эвакуация, харьков, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), украина