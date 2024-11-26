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Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T12:22
2024-11-26T12:38
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьковская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.ВС РФ нанесли поражение личному составу и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Сеньково, Лозовая, Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики.Отражены пять контратак штурмовых групп противник. ВСУ потеряли до 440 военнослужащих.21 ноября сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Дальнее в Донбассе. ДО этого силы группировки войск "Центр" в ходе наступления освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики. До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Новоселидовка, а в понедельник – Новоалексеевки в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, новости, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области

Армия России освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области

12:22 26.11.2024 (обновлено: 12:38 26.11.2024)
 
© РИА Новости . Мария Марикян / Перейти в фотобанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
Стальная бригада - спецназ Росгвардии в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Мария Марикян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области", - говорится в сообщении.
ВС РФ нанесли поражение личному составу и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Сеньково, Лозовая, Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики.
Отражены пять контратак штурмовых групп противник. ВСУ потеряли до 440 военнослужащих.
21 ноября сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Дальнее в Донбассе. ДО этого силы группировки войск "Центр" в ходе наступления освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики. До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Новоселидовка, а в понедельник – Новоалексеевки в Донбассе.
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