https://crimea.ria.ru/20241126/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1142136318.html

Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области

Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области

Российские военные освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T12:22

2024-11-26T12:22

2024-11-26T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.ВС РФ нанесли поражение личному составу и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Сеньково, Лозовая, Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики.Отражены пять контратак штурмовых групп противник. ВСУ потеряли до 440 военнослужащих.21 ноября сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Дальнее в Донбассе. ДО этого силы группировки войск "Центр" в ходе наступления освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики. До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Новоселидовка, а в понедельник – Новоалексеевки в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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харьковская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, новости, всу (вооруженные силы украины)