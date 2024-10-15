https://crimea.ria.ru/20241015/v-kharkovskoy-oblasti-obyavlena-prinuditelnaya-evakuatsiya-1141111311.html
В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация
В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация
В Харьковской области усилили меры по эвакуации жителей из Купянского района, включая сам город Купянск. В некоторых районах объявлена принудительная эвакуация, РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T20:03
2024-10-15T20:03
2024-10-15T20:48
украина
харьковская область
эвакуация
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/91/1115359143_0:257:3144:2025_1920x0_80_0_0_db0eae15a9cd8c40193f31f955740698.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Харьковской области усилили меры по эвакуации жителей из Купянского района, включая сам город Купянск. В некоторых районах объявлена принудительная эвакуация, сообщается в Telegram-канале Харьковской областной военной администрации со ссылкой на главу ведомства Олега Синегубова."Сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск", - отметил он в эфире украинского телеканала.В поселках Боровая и Боровской территориальной громаде Изюмского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Вывезти предстоит 119 детей.Необходимость срочной эвакуации власти объясняют успешным наступлением российских войск в этом районе. Ранее эвакуация проводилась в 53 населенных пунктах Харьковской области и частично из некоторых районов Купянска. Так, с 9 сентября по 14 октября 2024 года украинские власти вывезли 234 ребенка с семьями. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил БелоусовИз Харькова вывозят стратегические предприятияИз Сумской области принудительно вывозят детей
украина
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/91/1115359143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_174b18ec19b3ebd24464108d367ab84f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьковская область, эвакуация, в мире, новости
В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация
В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из Купянска
20:03 15.10.2024 (обновлено: 20:48 15.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Харьковской области усилили меры по эвакуации жителей из Купянского района, включая сам город Купянск. В некоторых районах объявлена принудительная эвакуация, сообщается в Telegram-канале Харьковской областной военной администрации со ссылкой на главу ведомства Олега Синегубова.
"Сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск", - отметил он в эфире украинского телеканала.
В поселках Боровая и Боровской территориальной громаде Изюмского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Вывезти предстоит 119 детей.
"Это в связи с тем, что ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи", - добавил Олег Синегубов.
Необходимость срочной эвакуации власти объясняют успешным наступлением российских войск в этом районе.
Ранее эвакуация проводилась в 53 населенных пунктах
Харьковской области и частично из некоторых районов Купянска. Так, с 9 сентября по 14 октября 2024 года украинские власти вывезли 234 ребенка с семьями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: