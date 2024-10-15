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В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация
В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация
В Харьковской области усилили меры по эвакуации жителей из Купянского района, включая сам город Купянск. В некоторых районах объявлена принудительная эвакуация, РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T20:03
2024-10-15T20:48
украина
харьковская область
эвакуация
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Харьковской области усилили меры по эвакуации жителей из Купянского района, включая сам город Купянск. В некоторых районах объявлена принудительная эвакуация, сообщается в Telegram-канале Харьковской областной военной администрации со ссылкой на главу ведомства Олега Синегубова."Сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск", - отметил он в эфире украинского телеканала.В поселках Боровая и Боровской территориальной громаде Изюмского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Вывезти предстоит 119 детей.Необходимость срочной эвакуации власти объясняют успешным наступлением российских войск в этом районе. Ранее эвакуация проводилась в 53 населенных пунктах Харьковской области и частично из некоторых районов Купянска. Так, с 9 сентября по 14 октября 2024 года украинские власти вывезли 234 ребенка с семьями. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил БелоусовИз Харькова вывозят стратегические предприятияИз Сумской области принудительно вывозят детей
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РИА Новости Крым
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украина, харьковская область, эвакуация, в мире, новости
В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из Купянска

20:03 15.10.2024 (обновлено: 20:48 15.10.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции перекрывает дорогу
Автомобиль украинской полиции перекрывает дорогу - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Харьковской области усилили меры по эвакуации жителей из Купянского района, включая сам город Купянск. В некоторых районах объявлена принудительная эвакуация, сообщается в Telegram-канале Харьковской областной военной администрации со ссылкой на главу ведомства Олега Синегубова.
"Сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск", - отметил он в эфире украинского телеканала.
В поселках Боровая и Боровской территориальной громаде Изюмского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Вывезти предстоит 119 детей.
"Это в связи с тем, что ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи", - добавил Олег Синегубов.
Необходимость срочной эвакуации власти объясняют успешным наступлением российских войск в этом районе.
Ранее эвакуация проводилась в 53 населенных пунктах Харьковской области и частично из некоторых районов Купянска. Так, с 9 сентября по 14 октября 2024 года украинские власти вывезли 234 ребенка с семьями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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УкраинаХарьковская областьЭвакуацияВ миреНовости
 
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