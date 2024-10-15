https://crimea.ria.ru/20241015/v-kharkovskoy-oblasti-obyavlena-prinuditelnaya-evakuatsiya-1141111311.html

В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация

В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация - РИА Новости Крым, 15.10.2024

В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация

В Харьковской области усилили меры по эвакуации жителей из Купянского района, включая сам город Купянск. В некоторых районах объявлена принудительная эвакуация, РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T20:03

2024-10-15T20:03

2024-10-15T20:48

украина

харьковская область

эвакуация

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/91/1115359143_0:257:3144:2025_1920x0_80_0_0_db0eae15a9cd8c40193f31f955740698.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Харьковской области усилили меры по эвакуации жителей из Купянского района, включая сам город Купянск. В некоторых районах объявлена принудительная эвакуация, сообщается в Telegram-канале Харьковской областной военной администрации со ссылкой на главу ведомства Олега Синегубова."Сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск", - отметил он в эфире украинского телеканала.В поселках Боровая и Боровской территориальной громаде Изюмского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Вывезти предстоит 119 детей.Необходимость срочной эвакуации власти объясняют успешным наступлением российских войск в этом районе. Ранее эвакуация проводилась в 53 населенных пунктах Харьковской области и частично из некоторых районов Купянска. Так, с 9 сентября по 14 октября 2024 года украинские власти вывезли 234 ребенка с семьями. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил БелоусовИз Харькова вывозят стратегические предприятияИз Сумской области принудительно вывозят детей

украина

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, харьковская область, эвакуация, в мире, новости