https://crimea.ria.ru/20240901/sinkovku-pod-kupyanskom-osvobodili-sevastopoltsy--ikh-pozdravil-belousov-1140037127.html

Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов

Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T13:44

2024-09-01T13:44

2024-09-01T13:44

новости

андрей белоусов

министерство обороны рф

награды

новости крыма

севастополь

вооруженные силы россии

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_2d3811ee320c8dec33c04fe05448f2d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением Синьковки в Харьковской области.Он подчеркнул, что за мужество и героизм более трех тысяч военнослужащих бригады были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.Кроме того, Сергей Белоусов направил поздравления в 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённый полк по случаю освобождения от врага населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики.В пятницу, 30 августа, российские войска взяли под контроль населенные пункты Синьковка в Харьковской области, а также Новожеланное и Константиновку в ДНР и ЛНР. В воскресенье, 1 сентября, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Птичье и выемка в ДНР. О взятии под контроль российскими военными Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно в четверг, 29 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Кирово в ДНР Армия России освободила Камышевку в ДНРРоссийские войска освободили Орловку в Донбассе

севастополь

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, андрей белоусов, министерство обороны рф, награды, новости крыма, севастополь, вооруженные силы россии, харьковская область