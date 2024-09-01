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Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов
Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T13:44
2024-09-01T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением Синьковки в Харьковской области.Он подчеркнул, что за мужество и героизм более трех тысяч военнослужащих бригады были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.Кроме того, Сергей Белоусов направил поздравления в 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённый полк по случаю освобождения от врага населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики.В пятницу, 30 августа, российские войска взяли под контроль населенные пункты Синьковка в Харьковской области, а также Новожеланное и Константиновку в ДНР и ЛНР. В воскресенье, 1 сентября, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Птичье и выемка в ДНР. О взятии под контроль российскими военными Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно в четверг, 29 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Кирово в ДНР Армия России освободила Камышевку в ДНРРоссийские войска освободили Орловку в Донбассе
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новости, андрей белоусов, министерство обороны рф, награды, новости крыма, севастополь, вооруженные силы россии, харьковская область
Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов

Белоусов поздравил бригаду из Севастополя с освобождением Синьковки в Харьковской области

13:44 01.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением Синьковки в Харьковской области.
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на одном из самых сложных направлений – Купянском. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и отступил. Показывая пример стойкости и отваги в боях с врагом, вы освободили населенный пункт Синьковка Харьковской области", – говорится в поздравительной телеграмме министра.
Он подчеркнул, что за мужество и героизм более трех тысяч военнослужащих бригады были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Кроме того, Сергей Белоусов направил поздравления в 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённый полк по случаю освобождения от врага населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики.
"В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Авдеевку, Бердычи и Желанное личный состав полка показал образцы смелости и отваги", – сказано в тексте телеграммы.
В пятницу, 30 августа, российские войска взяли под контроль населенные пункты Синьковка в Харьковской области, а также Новожеланное и Константиновку в ДНР и ЛНР. В воскресенье, 1 сентября, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Птичье и выемка в ДНР. О взятии под контроль российскими военными Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно в четверг, 29 августа.
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НовостиАндрей БелоусовМинистерство обороны РФНаградыНовости КрымаСевастопольВооруженные силы РоссииХарьковская область
 
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